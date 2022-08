El asturiano Manolo Díaz, uno de los más destacados representantes de la industria musical del panorama internacional, con una trayectoria difícil de emular, pondrá fin a una carrera “bañada de suerte” con un Grammy Latino que recibirá con gran emoción y el convencimiento de que ha llegado el momento de echarse a un lado.

Ovetense de nacimiento, vive a caballo entre Miami, Madrid y Luanco, donde ha recibido a Efe con motivo de la entrega del Premio Grammy que le concederá el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación el próximo 16 de noviembre en Las Vegas.

El productor cita a lo largo de la entrevista en varias ocasiones la palabra suerte para explicar el éxito de su trayectoria, pero ha reconocido que para aprovecharse de ella ha tenido que “estar siempre despierto”.

Recién estrenada su etapa octogenaria tiene claro que ya lo hizo todo como compositor, cantante, productor y consultor de industrias audiovisuales en EEUU e Iberoamérica.

Manolo Díaz ha ocupado los puestos de la máxima responsabilidad de las grandes multinacionales como la CBS en España, luego Sony y presidente de Polygram para América Latina, que después pasó a llamarse a Universal, para posteriormente negarse a renovar su contrato.

“No quise renovar porque las compañías no estaban poniéndose las pilas a la hora de solucionar algo que se venía encima como era el impacto de lo digital”, ha explicado el productor que se ha sentido incómodo con la falta de perspectiva que tenían los dirigentes de las compañías, que vivían en función de los resultados del año.

En ese punto se tomó un pequeño tiempo sabático para terminar aceptado la presidencia del primer Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, donde estuvo algo más de dos años, de modo que está muy vinculado con los premios Grammy, ha comentado.

Su último vínculo con la industria de la música fue con motivo de la creación de la Fundación Latin Grammys para ayudar en las carreras de talentosos estudiantes de música latinos, a cuyo frente ha estado siete años hasta su retirada definitiva el pasado año.

Desde entonces, vive retirado de la profesión, como ahora, en Luanco, donde pasa temporadas “comiendo bocarte, pero sin trabajar ya nada”.

La única etapa desagradable de su vida tuvo que ver con su vinculación en la primera etapa del Centro Oscar Niemeyer de Avilés, “que era un proyecto muy bonito, pero la política se encargó de destruirlo”.

Todo lo demás en su carrera musical fue placentera. Para él ha sido fantástico trabajar con superstars como Julio Iglesias, Rafaella Carrá, Humberto Tozzi, Roberto Carlos, Miguel Bosé, Juanes o Leonard Cohen, del que guarda un especial recuerdo.

Cuando tuvo la idea de hacer “Poetas en Nueva York”, basado en los versos de Lorca, contactó con varios artistas y fue Cohen el que demostró un interés inusitado por el proyecto.

Manolo Díaz cuenta que recogió un día a Cohen en el aeropuerto a su llegada a Madrid y durante el viaje hasta el Hotel Palace le habló de su proyecto “como hace un jovencito que tiene que venderle algo a alguien” hasta que el cantante le espetó de pronto: ¿tú sabes cómo se llama mi hija?”.

La pregunta le llegó a molestar por inoportuna y le respondió “pues no tengo ni puta idea”, ya que le había dado la impresión de que no le había estado escuchando durante todo el trayecto en coche: “mi hija se llama Lorca”.

Ahí nació el mítico “Poetas en Nueva York” al que luego se sumaron Víctor Manuel, Donovan, Luis Llach o Georges Moustaki, que no tenía nada de comercial, ha explicado su mentor, pero que sólo en España vendió 100.000 unidades.

Aguaviva, otra de sus queridas criaturas, también le ha permitido poner música a la obra de Rafael Alberti o Blas Otero y volcar así su pasión por la poesía.

Toda esa pléyade de estrellas con las que ha trabajado es, en realidad, ha dicho, “una cuna de comunicadores”, porque algunos de ellos “no son grandes músicos, algunos ni saben dónde está el do en el piano”, pero saben cómo utilizar la música como vehículo para llegar al público.

“Bob Dylan, que es uno de los más grandes de la historia de la música, canta desafinado, lo que pasa que lo hace con un estilo y una identidad que conecta con la gente porque es un poeta y, luego, es un comunicador”, ha comentado.

En su opinión, la industria de la música ha cambiado por completo porque, antiguamente, las compañías hacían el marketing del artista y creaban la necesidad del consumo.

Recuerda su etapa en París, ayudando a Julio Iglesias a abrir mercado francés, cuando la portera del edificio donde residía, sin saber ésta a qué se dedicaba, le contó que había comprado el famoso “Vous le femme” del cantante español, antes siguiera de tener un tocadiscos donde poder escucharlo.

Díaz ha considerado que por muy buenos músicos que sean los artistas, si no son comunicadores, no conectan con el público, como le pasó a Julio Iglesias.

También tuvo tiempo de trabajar como topógrafo en la construcción del ferrocarril en Liberia y de asistir en Washington en la marcha pro derechos civiles convocada por Martin Luther King.

Aquel día, en el Capitolio, con más de 200.000 personas, él era de los pocos blancos y sobre el escenario Marlon Brando, Bob Dylan y un Luther King que pronunciaría por primera vez aquel “Yo tengo un sueño”, que le puso los pelos de punta.

Una experiencia que le marcó tanto que una de las primeras canciones que compuso esa misma noche, que no pudo dormir, se tituló precisamente “Ayer tuve un sueño”.

De regreso a España, en 1966, fundó Los Bravos, para los que escribió varias de las canciones del primer disco, “Black is black”, como “Quiero una motocicleta” o “Las chicas con los chicos”, que son temas míticos de los sesenta en España.

Diaz supo ver el potencial del que luego sería el líder del grupo, conocido artísticamente como Mike Kennedy, que lo conoció en una de sus actuaciones: “se subió al escenario y lo primero que hace es ponerse el micrófono en el culo y tirarse un pedo con eco y, además de todo, tobaba en las tiendas”.

“Es cleptómano y se tira pedos, pero canta como dios y tenéis que aguantaros y trabajar con él si queréis seguir en este negocio”, ha explicado el productor a sus acompañantes.

Luego halló en un cajón perdido con cincuenta casetes una maqueta del “Black is black” que nadie había querido grabar, pero que a ellos le dieron fama internacional.

Está feliz con toda su trayectoria y siente un poco que es el momento de echarse a un lado y que otros sigan ese camino: “lo que viene ahora no es que sea muy diferente, es distinto, a mí no me gusta el reggaetón, pero, evidentemente, si siguiera trabajando en una multinacional lo vendería porque es lo que pide el mercado”.

“No siento nostalgia, creo que hay que dejar espacio a que otra gente pueda trabajar y comer”, ha comentado.