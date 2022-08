Sal de Rellán: "Prefiero San Agustín: son casi dos meses de fiesta continuada"

José Manuel Sal de Rellán Pérez (Palencia, 1956) es el presidente de Avilés Stadium desde su fundación, es decir, desde 2015. Antes de eso fue aprendiz de Ensidesa. Y, entre una cosa y la otra, técnico de obra en Arcelor. Hasta el año pasado era el relevado de un contrato de relevo. Ahora está jubilado Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza del Moliendo Café. Se ha pedido una caña.

–¿San Agustín, Antroxu o la Comida en la calle?

–Como preferir, prefiero San Agustín.

–¿Y eso?

–A ver, el verano ayuda mucho, pero, sobre todo, el calendario de actividades: hay mucha variedad. Son casi dos meses de fiesta continuada.

–Y de toda esa variedad, ¿qué es lo más le atrae?

–Me gusta mucho el Festival Intercéltico: siempre me ha gustado mucho, pero también soy de los conciertos que programan en La Mar de Ruido. O sea, el rock y el folk son lo mío.

–¿Es de los que sube al "Saltamontes" o de coge sitio para ver los fuegos artificiales?

–No soy muy de fuegos artificiales: no es una cosa que me atraiga. Y tampoco soy de ir a la feria a subir al Satamontes: no está el cuerpo para muchas agitaciones.

–Ya me lo ha dicho, pero por dejar constancia: ¿Orquestas o conciertos?

–De los conciertos. Las orquestas no son lo mío. Creo que soy más de escuchar que de ponerme a bailar.

–¿El mejor barrio para tomar el vermú en San Agustín?

–El Carbayedo está muy bien. Bueno, y también Sabugo.

–¿Un plan perfecto para disfrutar de estas fiestas?

–Mandaría a alguien a ver un concierto. Uno grande. El de "Café Quijano", aunque es mi grupo favorito.

–¿Y luego?

–El Mercado Medieval está muy bien. Y también el Festival Intercéltico.

–¿San Agustín o la Virgen de la Luz? ¿A qué patrón venera?

–A los jugadores del Avilés Stadium.

–Por cierto, ¿cómo afrontan el comienzo de la temporada?

–Con tanta expectación como ilusión. Va a ser un año muy difícil porque han reducido a 16 los equipos de la categoría en la que estamos (3.ª RFEF) y eso va a jugar en nuestra contra.

–Han renovado mucho la plantilla. ¿No?

–Sí. Doce jugadores son nuevos.