"Agosto es el mejor mes en la ciudad gracias al ambiente que genera el programa festivo"

Alba García (Avilés, 1983) es atleta. Dice que la definen dos cualidades: perseverancia y optimismo, con las que intenta hacer frente a las adversidades que, tanto en el deporte como en la vida, se va encontrando. García ha sido, entre otros títulos, campeona de España de 10 kilómetros en ruta y medallista con la selección española en un campeonato de Europa de cross. Pero de lo que más orgullosa se siente es de haber vencido a una enfermedad –artritis reumatoide– que le impidió luchar por su mayor sueño deportivo: estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Alba García, además de los deportivos, tiene otro título que le hace sonreír cada día: es madre de un niña de un año, Sara, con la que estos días pasea por un Avilés en fiestas.

–San Agustín, Antroxu, Comida en la Calle… ¿de todas las fiestas de Avilés, con cuál se queda?

–Con la comida en la calle sin dudarlo.

–¿Por qué?

–Me gustan más las fiestas de día y, en la Comida en la Calle, siempre se genera un ambiente precioso que ya empieza a vivirse días antes, con la elección de mesas, la preparación de las comidas y el reparto en los grupos. San Agustín me gusta mucho, pero no tiene el encanto de la Comida en la calle.

–Toca San Agustín. ¿Qué es lo que más le atrae del programa festivo?

–Siempre me encantó el Festival de la cerveza aunque curiosamente no me gusta esa bebida.... Yo voy más por el ambiente y la comida: este año fui varias veces y nunca falla. En general, de San Agustín este año no disfrutaré demasiado del ocio nocturno porque tengo una bebé. Pero sí que saldré a cenar el viernes con mis amigas y pasaremos un ratito por la orquesta o concierto. Hubo años que vinieron agrupaciones que me encantaron.

–¿Es de las que se sube al “Saltamontes” o coge sitio en primera fila para ver los fuegos?

–El "Saltamontes" y resto de atracciones no me gustan nada (risas). Pero sí que fui con mis sobrinas hasta los "caballitos" porque les encantan. A los fuegos suelo ir y espero no fallar este año: para mí son como el final del verano.

–El mejor barrio para tomar el vermú en San Agustín es….

–Sabugo, por ejemplo. Aunque también me gusta mucho El Carbayedo.

–¿Y su plan perfecto para disfrutar de agosto en Avilés?

–La cerveza (el festival), los mercadillos, las visitas guiadas o los paseos en barco por la ría, caminar por el paseo de la ría, correr en el parque de Ferrera, comer o cenar en Casa Tataguyo...

–La Luz, San Agustín o qué fiesta hay que guardar? (si la hay que guardar)

–San Agustín, por supuesto. Es la nuestra y debemos mantenerla. Agosto es el mejor mes en la ciudad gracias al ambiente que genera la fiesta.