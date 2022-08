Una ciudadana ejemplar de 6 años

La pequeña Daniela Pérez Lozano es a sus seis años todo un ejemplo de ejercicio de derecho de la ciudadanía. De origen avilesino y afincada en Madrid, el disgusto que se llevó el pasado día 18 de agosto cuando comprobó que las anunciadas atracciones infantiles del patio del Colegio del Quirinal en las que confiaba pasar la tarde estaban aún en fase de montaje la llevaron a tomar cartas en el asunto. Ni corta ni perezosa, decidió manifestar su malestar y pedir explicaciones a la propia Alcaldesa de Avilés por escrito. Su queja tuvo respuesta y ayer mismo recibió las explicaciones oportunas del retraso de la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. Se llevó, además del reconocimiento municipal por su iniciativa, un buen puñado de tickets para poder disfrutar gratis ferial y una visita guiada por las dependencias policiales.

El encuentro con las autoridades tuvo lugar en la Jefatura de la Policía Local de Avilés, donde Alonso y el jefe de los agentes municipales, Rafael Rodríguez, la recibieron junto a su familia, sus padres Tatiana Lozano y José Pérez Estopeña, y su hermano Rodrigo. "El día 18 fuimos al Colegio del Quirinal porque habían dicho que las atracciones abrían el día 17 y estaban montándolas. Me puse a llorar porque Rodrigo pudo montar en cosas y yo no", explica la niña. Y es que su hermano sí que pudo disfrutar de las atracciones que ya estaban en funcionamiento en la zona de La Exposición.

Así que Daniela quiso manifestar su malestar a las autoridades y escribió una carta a Mariví Monteserín: "Estimada Alcaldesa, estoy muy disgustada porque los caballitos no se pusieron el día 18 como decía la programación". Acabó entregando la misiva a unos policías locales y este miércoles se produjo la sorpresa: "Vinieron policías a casa a preguntar por mí". Daniela no estaba en ese momento en el domicilio de sus abuelos, con los que está pasando el verano. La Policía buscaba a la niña para invitarla, junto a sus padres y su hermano, a conocer sus instalaciones, una visita en la que participó Yolanda Alonso para explicarle que el retraso en la instalación del ferial se debió al mal tiempo. La concejala aplaudió la actitud de la niña, a la que puso como ejemplo de "ejercicio de un derecho de ciudadanía": "Es de reconocer que una niña tenga esta iniciativa. Me encanta que nos hayas escrito. No sabes la ilusión que nos ha hecho".

"No esperábamos que la carta tuviera respuesta, y menos aún de esta manera, estamos muy contentos, también porque ella vea que reclamar sirve para largo", apuntaron, orgullosos, los padres de esta ciudadana ejemplar.