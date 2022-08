Jorge Fornés firma el cartel de las Jornadas del Cómic de Avilés

La organización de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" ha encargado a Jorge Fornés la realización del cartel del tradicional salón de la historieta que echa a andar el próximo día 6. Y el dibujante –que también participará en el salón avilesino– ha sacado a un Superman oculto entre las letras huecas que se asoman al Ayuntamiento de Avilés.

Fornés es una de las últimas incorporaciones a una lista que incluye a Ramón K. Perez, Al Ewing, Mayte Alvarado, Paco Sordo, Borja González, Bruno Redondo, Karl Kerchl, Ram V, Erik Kriek, Víctor Barba, Cully Hamner, Teddy Kristiansen y Alberto Jiménez Albuquerque. Las otras incorporaciones son Fernando de Felipe, Laura Pérez Vernetti, Nadia Hafid e Isaac Sánchez. La organización también desveló ayer las bajas "por causas de fuerza mayor" de Lucas Varela y Ramón Rosanas.

De Felipe regresa a la escena de la historieta tras casi treinta años de ausencia. Es el autor de, entre otros, "Nacido salvaje" y "ADN".

Laura Pérez Vernetti lleva ya muchos años en el cómic, pasando diez de ellos en la desaparecida revista "El Víbora". Es coautora de "El Toro Blanco", "La Trampa", "Sara Servito", "Amores Locos" junto a guionistas tan importantes como Antonio Altarriba o Felipe Hernández Cava. Es una de las pioneras del nuevo género de la "poesía cómic". "Viñetas de plata", por ejemplo, basado en los versos de Luis Alberto de Cuenca.

Nadia Hafid será la primera vez que participe en el salón avilesino. Sus ilustraciones se han visto en "The New Yorker" y "The New York Times". Isaac Sánchez es "Loulogio" en Youtube, pero también el autor de "El regreso del hombre pez".