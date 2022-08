El director de escena José Rico (Gio, Illano) no quiere decir cuándo nació, pero da una pista: "En medio del siglo pasado". Antes de iniciar esta conversación el también director del Festival de Teatro Clásico de Avilés se ha fotografiado con una caña a medio gastar en el barrio de Sabugo, justo en frente del Moliendo Café. "Aunque no bebo", aclara. "¡Qué va a decir la gente!", añade. Pero lo que dice la gente es que ha sido el productor de "El español más amante desgraciado", la historia del poeta Mazías perdido en el País de las Maravillas, el espectáculo que se estrenó en Almagro y se vio el otro día en la plaza de Camposagrado.

–San Agustín, Antroxu, Comida en la calle. ¿Cuál es su fiesta?

–Las tres, claro. No estamos para renunciar a nada. Todo lo contrario: estamos para vivirlo todo.

–Cuente, cuente.

–Soy muy de disfrutar del ocio. El gustar de la vida a todo el mundo alegra. "Desean llegar allá porque llegando viven y el vivir es dulce y viviendo envejecen", que decía la Celestina.

–Pero, bueno, toca San Agustín. ¿Qué es lo que más le atrae del programa de este año?

–El Concurso de Ganado también, pero, sobre todo, el Festival de Teatro Clásico de Avilés. Ya llevamos dos ediciones y sale adelante gracias al empeño del Ayuntamiento. Que viva su empeño.

–¿Es de los que se sube al "Saltamontes" o de los que coge sitio en primera fila para ver los fuegos?

–Yo que me colgué de una cuerda atada al tobillo y a una de las grúas del Puerto de más de diez metros y caminé también por las paredes... Me llaman cobardica porque no me subo al "Saltamontes"...

–¿Y lo de los fuegos?

–Me gustan, pero no soy un gran fan.

–¿Orquestas o conciertos?

–Lo prefiero todo: las dos cosas. Lo bueno, lo lúdico y me da que las dos cosas se complementan. Si te gusta el artista del concierto, pues estupendo. Las orquestas tienen una virtud: te dan un poco de todo. Lo que sí que tengo claro es que no se entienden unas fiestas de verano sin conciertos, ni orquestas. Es como si me preguntara si prefiero el teatro de vanguardia o el clásico. Me gusta todo.

–¿El mejor barrio para tomar el vermú?

–¿Quitando el casco histórico?

–¿Por qué lo vamos a quitar?

–Pues vale: el casco histórico, pero también La Magdalena y Versalles, que son mi zona y se está muy bien.

–¿Un plan perfecto para disfrutar de San Agustín?

–Lo tengo claro.

–Sé que no me va a sorprender.

–Lo mejor de San Agustín es disfrutar de una de las obras del Festival de Teatro Clásico después de una buena comida con buena compañía. Para que no me diga que tiro para lo mío también podemos señalar una noche de verbena, que siempre está bien no perder el baile. Pero es que el Mercado Medieval también es buena cosa. Aunque dure poco.

–¿San Agustín o la Virgen de la Luz? ¿Qué fiesta hay que guardar?

–Hay que guardar todas las fiestas que propone el calendario mununicipal, que los días de trabajo no son pocos.