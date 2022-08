Un mayor dependiente supone un coste sanitario superior a 14.000 euros al año, y 900 el que está sano

El coste sanitario de una persona mayor dependiente supera los 14.000 euros al año, mientras que el de una persona que se haya cuidado y esté sana es de unos 900. Esta es una de las muchas cifras que ayer se trasladaron al público que asistió en los cursos de La Granda a la última jornada dedicada a la nutrición y el envejecimiento. Los expertos intervinientes, el fisioterapeuta e investigador Alejandro Álvarez Bustos, y el profesor de la Universidad de Valencia y gerontólogo José Viña, coincidieron en destacar la importancia del ejercicio físico no solo para vivir más, sino para vivir mejor.

Alejandro Álvarez, fisioterapeuta del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre fragilidad y envejecimiento saludable (Ciberfes), del Instituto Carlos III, fue categórico. Según un estudio realizado con 750.000 personas, "se demostró que quienes tienen mejor condición física están más lejos de sufrir problemas de salud cardiorrespiratorios y se reduce el riesgo de muerte". El ejercicio físico refuerza los músculos lo que ayuda a reducir los índices de fragilidad.

Ese ejercicio debe ir acompañado de una buena alimentación, que incluya proteínas para estimular la síntesis y favorecer esa masa muscular. El especialista también advirtió de la necesidad de que algunas personas tomen suplementos, pero abogó por la personalización, tanto en la administración de esas sustancias como en el ejercicio a realizar.

Las claves para vivir mejor

El profesor José Viña Ribes, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y director del grupo de investigación FRESHAGE, lleva más de 30 años estudiando el envejecimiento desde la nutrición, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la longevidad y más recientemente la fragilidad asociada a la edad, así como el envejecimiento saludable. De reconocido prestigio internacional, entre la multiplicidad de artículos y capítulos de libros en los que ha publicado figura su obra "Cuídese hoy para que no le cuidemos mañana: cómo vivir para envejecer mejor".

El título hace referencia a una máxima del profesor Viña: "Es obligación de uno cuidarse, y hacerlo es altruista, no es egoísta, porque si uno se cuida, los demás no tendrán que cuidarle". Y es que, "financieramente, no es sostenible el gasto que supone una persona mayor dependiente".

Así que el profesor dio algunas claves no sólo para vivir más, sino también para vivir mejor, porque "el envejecimiento llega, pero puede modularse". Por ejemplo, hacer todos los días ejercicio moderado, comer fruta, beber dos vasitos de vino y no fumar, puede ayudar a alargar la vida hasta 14 años. Además, hay que dormir bien, evitar el estrés excesivo, organizar el tiempo y hacer aquello que a uno le da felicidad.