"Avilés empieza a ser un referente turístico, ha sido un buen verano"

No se moja la Alcaldesa de Avilés a la hora de decantarse por una de las grandes fiestas de Avilés. "Cada una tiene una peculiaridad, y como en su día fui concejala de Fiestas, tengo cariño a todas", sostiene de primeras Mariví Monteserín (PSOE). Pero acto seguido reconoce lo especial que es para ella la Comida en la Calle, que ella misma ideó, y que el Descenso de Galiana es "una de las celebraciones más singulares". En esta entrevista hace balance del verano y de las fiestas y avanza las prioridades para el nuevo curso político, el de la recta final de mandato.

–Da la sensación de que este ha sido un verano "de restallu". ¿Los datos constatan que Avilés se afianza como foco turístico?

–Empezamos a ser un referente turístico. Una vez finalizado agosto habrá que analizar los números, pero las pernoctaciones han subido, el albergue de peregrinos ha estado a tope y tengo la sensación de que ha habido más turistas de fuera de España que otros años. Gente que conozco que no había estado nunca en Avilés, ha venido con buenas referencias, sabiendo lo que quería ver e incluso lo que comer y dónde.

–¿El balance es positivo, a falta de esos datos?

–Sí, creo que el balance es bueno en términos generales. Y creo que han confluido varias cuestiones, entre ellas la necesidad de volver a salir y normalizar nuestra vida. Creo que en este último mes nos hemos olvidado del covid, aunque sigue existiendo.

–Avilés vuelve a mirar a la ría. ¿Será uno de los focos de actividad en veranos próximos? ¿Los paseos en barco por la ría han venido para quedarse?

–Espero que sí, llevaba tres años pensando en la necesidad de hacer eso. Esa ría hace unos años no se podía enseñar, pero ya sí. Y evoca cosas del pasado. Tras el éxito de los paseos en lancha, confío en que surjan iniciativas en esa dirección. Sin duda alguna, hay que repetirlos.

–¿Cuánto cuestan las fiestas de San Agustín?

–Pues nos han costado unos 650.000 euros. Una partida sale de Festejos, unos 320.000 que forman parte del millón de presupuesto anual del área para cuatro fiestas, tenemos más festejos que en otras ciudades. Tenga en cuenta que nuestro presupuesto total es de las fiestas de San Mateo. Han colaborado otras concejalías para mantener este nivel de actividad en verano: Cultura ha puesto unos 70.000 (el ciclo de Bances Candamo, el teatro y el cine en la calle), Mercados (solo el Concurso de Ganado son 140.000 euros, es caro pero muy importante para Avilés y para el sector, y la Cerámica se lleva 10.000) y tenemos una partida pequeñita de Deportes. También está la parte de Turismo, los paseos en barco y otras actividades que suponen unos 115.000 euros.

–El presupuesto de Festejos es el mismo de hace 16 años. ¿Ha llegado el momento de dotarlo de más financiación?

–Llega el momento de tomar decisiones. Tenemos cuatro fiestas, son muy importantes todas y todas dan vida y actividad cultural, festiva y económica a la ciudad. Incluso tienen una función social. Hay que planteárselo, no podemos seguir teniendo este ritmo de actividad festiva con un aparato administrativo tan pequeño y tan poco presupuesto. Es muy difícil mantener este ritmo.

–¿Incluye el personal? Porque aparte de la concejala, en Festejos hay dos personas.

–Así es, Festejos son dos personas. Y además, el servicio de contratación y los servicios técnicos tienen un trabajo intenso en todas estas fechas. También nuestra Policía. Todo eso forma parte de la estructura, que es muy pequeña para tanta actividad. Es imposible hacer tanto con tan poco. Hay que plantearse cómo se estructura esto para tanta actividad. O reducir el programa, que sería otra opción.

–El hecho de haber creado un área de Cultura que incluye Festejos se ha traducido en nuevas actividades en la programación festival, como el Festival de teatro clásico. ¿Se va a consolidar?

–El teatro clásico ha tenido su público y su éxito pero Festejos y Cultura no es la primera vez que están juntas, de hecho yo fui concejala de Festejos y Cultura. Se trata de que las distintas concejalías colaboren. Cada vez aparecen más actividades culturales en las fiestas. Forma parte de la evolución, no sé hasta donde llegará.

–Estas fiestas se ha renunciado a los conciertos de pago de grandes artistas en el Centro Niemeyer, ¿se recuperarán en próximas citas festivas?

–Este año no hubo ninguno y seguramente el año que viene o el siguiente habrá, depende un poco de las circunstancias. Esta vez las fiestas pedían estar mucho en la calle, más que el gran concierto de calidad de pago, hacer cosas para que disfrute todo el mundo y curarnos todos de esta pandemia. Y creo que hemos acertado con esa fórmula, optando por las verbenas. Eso no quiere decir que se recupere la fórmula de pago. Los conciertos de pago los hemos ofrecido a lo largo del año en el Pabellón de La Magdalena. En agosto hemos optado por una programación gratuita para garantizar la diversión a todo el mundo.

–San Agustín ha tenido este año mucha actividad en Las Meanas y ha generado quejas en el vecindario por el ruido.

–Sí, ha habido mucha intensidad en Las Meanas y para futuras ediciones hay que disminuirla un poco. Las fiestas son muy complicadas porque hay gente que lógicamente se siente molesta. Quizá haya que sacar de allí alguna verbena, alguno de los festivales. Hay que procurar extender en la ciudad y compartir la fiesta y la molestia. Las Meanas es un espacio muy privilegiado para hacer cosas muy participadas pero hay que aliviar un poco a los vecinos de allí, a los que desde aquí les pido disculpas porque sé que eso es molesto.

–El Reggaeton Beach ha sido el festival que más impacto económico ha tenido en la ciudad, ¿se espera repetirlo el próximo año?

–El Reggaeton Beach tiene la ventaja de que nos trae mucha gente de fuera y eso hace que repercuta más, lo otro es más para gente que ya está aquí. Si podemos, seguiremos apostando por esa fórmula.

–Con el fin de las fiestas comienza un nuevo curso político, la recta final del mandato.

–Así es. Una vez pasadas las fiestas empezarán a aflorar las dificultades y el panorama internacional está complicado y eso nos va complicar la vida, la inflacción también. Hay que abordar todas estas cosas con inteligencia, como hemos hecho en las crisis pasadas. Y lo primero es empezar a abordar las ordenanzas fiscales y, sobre todo, el presupuesto. Hay que hacer un presupuesto teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Es cierto que parecía muy difícil abordarlo hasta hace un mes, pero algunas medidas que ha tomado el Gobierno de España nos van a aliviar. No tener que devolver los 3,7 millones [por las liquidaciones de los tributos del estado de 2020] nos permite ir preparando un presupuesto en ingresos y gastos que esté ajustado a las necesidades del momento. Tendrá que ser necesariamente diferente al presupuesto del covid. A ver cómo abordamos el tema de la inflacción, que nos va a dar muchos dolores de cabeza.

–Han conseguido sacar adelante los presupuestos año tras año durante el mandato, ¿será más complicado con las elecciones a la vuelta de la esquina?

–Sí, es más, la historia dice que casi siempre se prorrogan. Pero vamos a intentarlo por lo mismo que decíamos con la crisis del covid. Fuimos el único gran ayuntamiento que hizo presupuesto cuando otros no lo hicieron. Y nos vino bien. Cuando hay dificultades es cuando es más importante ordenar y priorizar. Y lo que hace el presupuesto es precisamente eso. Este año vamos a intentarlo al máximo conseguir presupuesto, incluso porque hay elecciones, para que luego no se aplacen demasiado algunas cosas, independientemente de quien las gane. Es importante no parar en la administración aunque haya elecciones, y para eso el presupuesto es necesario.

–Muchos temas pendientes, ¿cuáles espera rematar?

–Para nosotros hay dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es ejecutar el final de los proyectos con fondos Feder y el presupuesto que tenemos. Estamos muy involucrados todos los concejales y servicios técnicos en ejecutar al máximo lo que teníamos previsto en presupuesto y en inversiones, y también con los nuevos fondos europeos. Las convocatorias han ido llegando y estamos empeñados en no perder oportunidades ahí. Muy importante es que continúen con la normalidad prevista tres cuestiones: la ronda norte, las vías y la actuación en Baterías, con un proyecto tractor e interesante de actividad económica. Y también trabajar porque la antigua Alcoa tenga vida de nuevo, empleos y actividad. Y todo esto sin olvidarnos de lo cotidiano. Estamos llenos de dificultades. Los niveles de ejecución de presupuestos son bajos en todas las administraciones, las dificultades son muchas. Tenemos que trabajar muy cerca de los criterios de Patrimonio, que nos complican la vida y a veces los entendemos y otros no. Esto se ha complicado: hay crisis de materiales, precios que se elevan a mitad de la obra... Todo eso hay que lidiarlo y nos complica mucho la gestión.