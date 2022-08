El Naranjal de La Luz vende el primer premio de la lotería

La suerte sonríe de nuevo a Avilés. El primer premio del sorteo de la lotería nacional de este sábado, que corresponde al 07681 y dotado con 600.000 euros por serie, se vendió en la administración de Luera, en el bar Naranjal de La Luz que regenta Daniel Escapa Valladares. El hostelero desconoce aún cuanto dinero ha repartido y a quien ha tocado esta vez la fortuna. "Hasta el lunes no lo sabemos pero creemos que habrá sido solo un décimo de máquina, 60.000 euros", explicaba poco después de conocer que había vendido el primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 27 de agosto.

No es la primera vez que el Naranjal reparte un premio gordo, aunque el último había sido ya tiempo atrás. "No recuerdo la fecha, fue hace años, una Bono Loto de dos millones. No tengo ni idea de a quien le tocó", prosigue el hostelero. Su establecimiento, un histórico del barrio a sus 60 años, lleva vendiendo lotería "desde hace muchísimo tiempo, cuando solo había la Quiniela de fútbol". "En 1986 empezamos con la Primitiva y hasta ahora", prosigue.

El premio de este sábado fue ayer tema de conversación en el establecimiento de La Luz. A quien le ha sonreído la fortuna es por ahora una incógnita. "De los que han estado aquí, no le ha tocado a ninguno. Hoy (por ayer) está esto muy tranquilo al ser fiesta en Avilés", añade Escapa Valladares, al que este último premio le sabe a poco. "60.000 euros por décimo está bien, pero uno siempre quiere más", concluye.

Son varios los premios importantes que ha repartido la comarca en los últimos meses. El punto de venta de lotería del número 2 de La Toba, en la cafetería Fergon’s de Llaranes, dispensó el pasado mayo un décimo premiado con 60.000 euros, también un primer premio de la lotería nacional. Llegó justo un mes del sorteo de la primitiva del jueves 21 de abril, que dejó un premio de 1,4 millones de euro en el centro comercial Parque Astur de Corvera.