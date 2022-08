La danza que duró dos décadas

Hace como diez años que no se baila nada en el Palacio Valdés, que es el teatro que este año celebra los primeros treinta de su segunda vida. Los responsables del Centro Niemeyer, al otro lado de la ría, consideran que su auditorio es un "espacio óptimo para la danza por las dimensiones de su escenario, sus condiciones para la iluminación, sus equipos de reproducción de sonido pregrabado y la frontalidad de los espectadores". Y añaden: "El hecho de haber pasado a ser en este momento el único espacio de la ciudad destinado a la programación de danza confiere además al Niemeyer una responsabilidad complementaria en este aspecto".

Lo que pasa es que tampoco aprovechan esta circunstancia (en 2021, por ejemplo, tampoco bailó nadie al otro lado de la ría). Así que la conclusión es clara: la danza, que fue una de las señas de identidad de uno de sus ciclos más singulares –"Música en escena"–, dejó de ser lo que era. Y eso que había sido mucho: una tercera parte de un ciclo que engendró las políticas de abonos que hicieron grande al odeón avilesino en fiestas. Han bailado en Avilés tipos tan singulares como Nacho Duato y el ahora actor Igor Yebra (estrenó el día 26 "El beso de la mujer araña"), que en octubre de 2008, bailó una con una coreografía de Julio Bocca de esas espectaculares. Pasó también con Eva Yerbabuena, con la compañía del legenario Antonio Gades, con la de Antonio Canales (dos veces) y también con María Pagés, que tiene uno de los dos premios Princesa de Asturias de las Artes de este año. Pero también estuvieron en Avilés el Joven Ballet Nacional de Ucrania y el Ballet Clásico de París, que con "El lago de los cisnes" fue de las primeras compañías de danza sobre, entonces, el escenario de la Casa de Cultura: en 1991, que aún no había teatro que llenar. Costó que el Palacio Valdés pudiera acoger danza. Y costó porque el escenario que diseñó Manuel del Busto se pensó para el teatro y sólo para el teatro.

La ausencia de un fondo adecuado y su una embocadura escasa dificulta este tipo de espectáculos (lo dicen los técnicos). No sucede igual, por ejemplo, con el escenario del Niemeyer, que es uno de los mayores de Asturias, o con el del auditorio de la Casa de Cultura, que tiene una boca de 16 metros de largo. Sin embargo, los responsables de la programación cultural avilesina lograron la avenencia de las grandes compañías de ballet haciendo crecer las tablas de la bombonera tomando para la danza el foso de la orquesta. Y así dio gusto ver en el teatro al Ballet Clásico Liaoming de Manchuria que el 20 de febrero de 2009 presentó con medio centenar de bailarines su particular versión de "El último emperador" con el apoyo del Ballet de Stuttgart. Pero no sólo vino la danza del otro lado del mundo. El American Ballet Theatre –el que dirigió Mijail Baryshnikov a comienzos de los años ochenta– presentó en Avilés en mayo de 2010 (el director artístico era Wes Chapman) una antología de lo mejor de lo suyo; incluido, claro está, un pedazo de "El lago de los cisnes", que Tchaikovski ha moldeado el canon de la danza y no hay manera de romper el trabajo marmóreo que levantó hace siglo y medio. El Ballet de Cámara de Praga estuvo en Avilés dos veces.

La última, en mayo de 2003, con un "Golem" y un "Don Juan", ambos bajo la dirección de Pavel Smok, que falleció en 2016 con 88 años largos dedicados al espectáculo. Un gigante. Como Thierry Malandain, que también pasó (dos veces también) por el Palacio Valdés al frente del Ballet de Biarritz. La primera, al principio del ciclo "Música en escena". Y la otra en 2005, cuando el "Homenaje a los ballets rusos", aunque también incluyó el "Bolero", de Ravel, que era francés. El espacio para la danza se mantuvo fijo–como el de la grandes orquestas– hasta 2012 y es que los treinta años del Palacio Valdés fueron solo veinte para el baile.