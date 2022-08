Fiestas multitudinarias en la Semana Grande

El calendario festivo de San Agustín ha satisfecho, de forma general, a toda la corporación y también a los representantes de los hosteleros. Y todo porque el programa "fue acertado". Y, sin embargo, siendo "acertado", también hubo quien le puso pegas. La mayor fue que es preciso descentralizar el barullo, "toda la movida" no la tienen que sufrir los mismos. Y los mismos, este año, fueron los vecinos de Las Meanas. El domingo, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, era consciente del desdoro. En la entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA señaló: "Las Meanas es un espacio muy privilegiado para hacer cosas muy participadas, pero hay que aliviar un poco a los vecinos de allí, a los que desde aquí les pido disculpas porque sé que eso es molesto".

Sara Retuerto, la portavoz de Cambia Avilés, señaló: "En términos generales las fiestas fueron un éxito puesto que la gente se volcó", señaló la concejala. "Creemos que la programación fue acertada: variada, para todos los gustos", añadió Retuerto. "El formato de las orquestas atrae a gente. Se ha demostrado el día de la actuación de ‘París de Noia’", apostilló antes de hacer patente "cosas a mejorar". Le llamó la atención "la falta de previsión" demostrada con la ubicación del escenario del festival de La Grapa o del Factoría Sound Summer (la primera noche se tuvo que anular por culpa de la lluvia). Respecto de los chiringuitos de Las Meanas, Retuerto aplaudió la idea, pero reclamó que "se tiene que ampliar al resto del tejido asociativo". Y no sólo a bares. También rechazó la preeminencia del Mercado Medieval sobre los hosteleros de todo el año (algunos bares se quejaron por no poder extender su terraza porque el suelo lo ocupaban los puestos). Cambia Avilés reclamó también "más conciertos gratuitos" ajenos a las orquestas.

El Partido Popular (PP) también aplaudió la organización de las fiestas de San Agustín: "Lo que más nos ha gustado es que por fin este año los ciudadanos después de la dureza de la pandemia tenían ganas de fiesta y han tomado la ciudad, lo que nos agrada especialmente", señaló Esther Llamazares, la portavoz de los conservadores. "Lo que menos nos ha gustado ha sido la improvisación en la organización de muchas actividades y la arbitrariedad con la que se han contratado y acordado diferentes eventos, en perjuicio de pequeños empresarios, autónomos...", apostilló la concejala. "Tampoco nos ha gustado que no se haya tenido en cuenta la necesidad de descanso de los vecinos de la zona de Las Meanas, un mes entero concentrando toda la actividad nocturna en una zona, no es muy acertado, hay que conseguir que la fiesta se viva en toda la ciudad", señaló la concejala.

Para el portavoz de Ciudadanos, José Ferrera, "no cabe duda de que la programación tanto festiva como cultural de este verano ha sido un éxito total". Pero advirtió: "El problema ahora es no morir de éxito y saber y poder mantener el nivel en un futuro. Para eso es necesario presupuesto y no deja de preocuparnos las palabras de la Alcaldesa en la entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA en la que decía que si no había presupuesto igual habría que reducir la programación. Es importantísimo ser capaces de mantener este nivel y no cabe duda que será necesario aumentar el presupuesto", apuntó Ferrera.

Para Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox, en San Agustín "se han notado las ganas de volver a la antigua normalidad". Pese a esto, desde Vox señalaron que se vio "que un año más la marca Avilés se vende mal; debemos crear una imagen de ciudad fuerte y venderla a posibles visitantes, especialmente en la semana de esplendor de Avilés". Martínez Riola señaló también la necesaria vigilancia del "paso de Larrañaga" porque "dado que el soterramiento no lo veremos, debemos buscar un paso alternativo y seguro para pasar la barrera ferroviaria".

El concejal no adscrito Javier Vidal, por su parte, señaló: "Han sido unas fiestas para todas las edades y para casi todos los gustos. Habrá que estudiar nuevas ubicaciones".

La Sermana Grande de San Agustín fue enorme en el año de la vuelta a la vieja normalidad. Y eso se notó de manera significada en la noche de los fuegos –que se adelantó un día con respecto a otros años–, pero también durante los días en que se celebró el Mercado Medieval: los días mayores de la semana más especial de las fiestas patronales. Arriba, una palmera ilumina la noche de los fuegos artificiales, este sábado pasado. Junto a estas líneas, clientes paseando por la recreación del mercado.