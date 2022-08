"El futuro del campo es negro, es una labor esclava y con los precios de hace años"

María del Valle Vigil es una de las cinco "Corveranos Ejemplares" de 2022. Es pedagoga y trabaja en la asociación asturiana de terapias ecuestres y también es hija y nieta de mujeres vinculadas al medio rural desde su niñez, de ahí el galardón. Vive en El Pontón, en la parroquia de Solís. La gala de entrega de los galardones será el próximo día 9 en el edificio municipal de La Lechera, en Cancienes.

–¿Qué sintió al saberse distinguida como Corverana Ejemplar?

–Estoy orgullosa por este premio porque reconoce a esas mujeres que dedicaron mucho trabajo y esfuerzo a la casa, cuidando a los hijos, atendiendo el ganado... Mi mayor ilusión es que mi güela, Pilar González, va a ver este reconocimiento a sus 86 años, que no es para mí, es para varias generaciones entre las que también está mi madre, Raquel Vigil, que sigue al frente de la ganadería desde que mi güelo se jubiló. Este premio reconoce a las mujeres del campo, que trabajaban en casa, en la huerta, con el ganado... Mi güela tuvo suerte y cotizó a la Agraria. En Corvera tenemos cuatro parroquias rurales con familias como la nuestra, con personas que partieron de cero y trabajaron en el campo, por eso es muy importante este reconocimiento.

–¿Tiene pensado seguir con la tradición familiar?

–No tengo pensado seguir con el ganado, es muy esclavo. No es una forma de vida estar pendiente veinticuatro horas, 365 días al año cuando hay personas que trabajan ocho horas y se van de su puesto despreocupados. Es un trabajo para todo el día y con los precios de la carne y de la leche a niveles de hace un montón de años; no, el trabajo en el campo no compensa.

–¿Estamos ante el fin de la ganadería?

–Da pena, pero es así. No seguiría con las vacas de leche; si acaso con el ganado roxo, sí. Sin animales no me veo. Tampoco me veo viviendo en un piso. Seguiré en El Pontón salvo que me tenga que ir por fuerza mayor. Llegué a cotizar unos años como autónoma del campo para echar una mano a mi madre en la ganadería, pero yo no soy ganadera, eso son mi madre y mi güela. Estudié Pedagogía y trabajo en la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres con personas con diversidad funcional.

–¿Cómo ve el futuro del campo? ¿Cómo percibe el abandono de los jóvenes de los núcleos rurales?

–Lo veo normal. No hay medios. No es lo mismo estar en Solís, en Corvera, que estás a veinte minutos de Gijón, Oviedo y Avilés, que estar en Cabañaquinta. Esta situación geográfica y orográfica te da más facilidades. Aún así, los jóvenes que siguen con la ganadería es porque lo tienen mamado en casa; si no, no merece la pena.

–Por lo que dice, el futuro del campo está...

–Muy negro. Se están pagando los mismos precios que hace años, y ahora además han subido la luz y el gasoil. La gente puede comprar comida mucho más barata, te puedes privar de ciertos gastos pero de la luz y el gasoil no puedes. Y claro, eso repercute en todo: los tractores también usan gasoil.