La programación del nuevo ciclo de Suena la Cúpula, patrocinado por Fundación EDP, contará con los conciertos de los violonchelistas Alejandro Marías, el domingo 23 de octubre, y Javier Raúl García Cernuda, el domingo 20 de noviembre, así como del pianista Francisco Montero cerrando el trimestre y el año, el domingo 18 de diciembre. Todos los recitales tendrán lugar a las 12:00 en la Cúpula del Centro Niemeyer y las entradas se podrán adquirir desde hoy, miércoles 31 de agosto, a partir de las 12:00 del mediodía.

El primero de los intérpretes, Alejandro Marías, nació en Madrid, en una familia de artistas e intelectuales, y supo desde muy pronto que su vocación era la música. Recibió clases de violoncelistas como Christophe Coin, Anner Bylsma o Jaap Ter Linden y de gambistas como Wieland Kuijken, Jordi Savall o Hille Perl. Actualmente es profesor de viola da gamba y violonchelo barroco en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, director artístico del conjunto La Spagna, miembro del Cuarteto Francisco de Goya y colaborador de grupos como Zarabanda, Forma Antiqva o Accademia del Piacere. Más allá, ha dado conciertos en una veintena de países junto a diversos conjuntos de cámara.

Su recital, “Convergencias” incluye obras de Karl Friedrich Abel (1723-1787) y Johann Sebastian Bach (1685-1750) e ilustra la paradoja entre la afición del anciano Bach por componer “suites” –un género que pronto quedaría obsoleto– para un instrumento relativamente nuevo, el violonchelo, frente a la vanguardia del joven Abel, que dedicó su vida a la viola da gamba, un instrumento pasado de moda que prácticamente moriría con él.

El segundo de los artistas, Javier Raúl García Cernuda, es natural de Luarca y comenzó su formación musical a los ocho años, finalizándola en el Conservatorio Superior de Música de Asturias con las máximas calificaciones. Posteriormente se trasladó a Barcelona e ingresó en L'Escola de Música, para proseguir sus estudios en Inglaterra, formando parte de la Guildhall School of Music and Drama. Concluyó su amplia formación en Madrid con el maestro Ángel Luis Quintana. Actualmente desarrolla su carrera profesional como colaborador habitual de orquestas como la OSPA, la ORTVE, la Reial Filharmonía de Galicia, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Su actuación estará formada por tres “suites”, de una colección de seis, para violonchelo “solo senza el basso” de Johann Sebastian Bach (1685-1750). Con más de trescientos años de antigüedad, estas piezas son consideradas por el propio intérprete valdesano como el repertorio de más calidad de la historia del violonchelo.

El tercero de los artistas, Francisco Montero es un pianista que ha actuado en algunas de las más importantes salas de Estados Unidos, como el Carnegie Hall o el Lincoln Center, en Reino Unido, China, Italia, Alemania, Austria, Portugal y en la mayoría de las ciudades españolas. Ha grabado en el prestigioso programa de David Dubal en la radio de New York, WQXR, en el programa "The Green Space", en el especial "The Piano in Spain", y para la BBC Radio 3 en Londres. Hace tres años se publicó su primer disco grabado para el sello discográfico KNS Classical titulado New York Dreams, con obras de Brahms, Scriabin y Liszt.

Su recital versa sobre una serie de piezas de Franz Schubert tituladas “Impromptus”. Schubert compuso en apenas 31 años de vida más de mil obras, incluidos numerosos “lieder”. Con un enfoque intimista y poético, dio al piano un estilo muy personal donde la influencia del canto resulta fundamental. En este concierto, Francisco Montero propone un viaje por algunos de sus ciclos más destacados, compuestos en sus dos últimos años de vida, para terminar con la obra cumbre de su producción pianística: la Fantasía del caminante, “Wanderer-Fantasie”, de la que el mismo Schubert dijo que “solo el diablo la podía tocar”.

Los conciertos de este ciclo siempre son ocasiones especiales en las que el público tiene ocasión de disfrutar de grandes artistas con la particular acústica de la Cúpula. En ellos se combina la música de cámara con un espacio de características modernas, elementos que logran crear un contraste del todo inusual.

El precio de la entrada para cada uno de estos conciertos es de 6 euros (4 euros con el descuento del Club Cultura) y ya se pueden comprar en la recepción y página web del Centro Niemeyer, y en las recepciones del CITPA, en Oviedo, y de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.