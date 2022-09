El alcalde de Gozón echa de menos "líderes políticos que no dividan a la sociedad"

La clausura de la 44.ª edición de los cursos de La Granda se convirtió también ayer en una llamada a la reflexión y la búsqueda de soluciones a los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, en medio de una enorme tensión alimentada desde los partidos políticos. El más claro fue Jorge Suárez, alcalde de Gozón, municipio en el que se asienta el edificio de La Granda, donde nacieron y se celebraron durante décadas. Hace dos años las jornadas se tuvieron que trasladar a Avilés, y ayer su alcaldesa Mariví Monteserín, agradeció que se hubiera escogido la ciudad.

Primero intervino la Regidora avilesina, quien destacó que La Granda es el espacio donde se han tratado cuestiones de actualidad a nivel internacional y local, como la energía. "Asuntos disruptivos, complejos, que hay que abordar, afrontarlos con nuevas ideas, que nos afectan a todos, sobre todo a la industria, y estamos ahí, peleando por ello sin dar un paso atrás", reseñó.

Jorge Suárez tomó luego la palabra. Tras mostrar su agradecimiento porque se mantenga la sede de la Asociación Cursos de La Granda en Gozón, los describió como "un espacio para adquirir conocimiento y formar opinión, para escuchar a personalidades de diferentes ámbitos que saben de lo que hablan y que difícilmente encontraremos juntos en un espacio similar". Y destacó que se ofrece la posibilidad de participación gratuita, abierta a todo el mundo, y con absoluta libertad de expresión".

Esto último le llevó a reflexionar en voz alta sobre la situación política, "la relación entre los diferentes grupos y que trasciende, afectando, a mi modo de ver, a las relaciones sociales e influyendo en el alto grado de crispación que vivimos". Y echó la vista atrás, a la Transición, mostrando su confianza en que es posible un pacto similar a aquellos de La Moncloa. "Si no es posible, no es porque la situación no obligue o la sociedad no lo necesite, es simple y llanamente porque los actores con capacidad de hacerlo no están por la labor", afirmó.

"Es obligación de quienes gobiernan buscar y aplicar las medidas que se consideren más adecuadas y de quienes aspiran a gobernarnos de apoyarlas o plantear alternativas". Faltan confianza y "líderes que no dividan a la sociedad", resumió el Regidor gozoniego. "La educación y la formación son dos pilares (...) y los cursos de La Granda son un foro de lujo para formarse e informarse", añadió.