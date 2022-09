El socorrismo playero sufrió lo suyo en esta temporada estival. Los concejos de Castrillón y Gozón vivieron no pocos momentos de incertidumbre al comprobar que no podían cubrir las plazas ofertadas para garantizar la seguridad de los arenales en pleno verano. El Ayuntamiento de Castrillón no quiere volver a pasar por la misma experiencia que esta temporada estival y ha querido adelantarse para formar a nuevos socorristas. El centro cultural Valey acogió ayer la primera de las jornadas de formación. Trece personas participaron en la actividad, que cuenta con dos bloques: el primero centrado en técnicas de primeros auxilios –es decir, la parte más teórica– y el segundo, en las prácticas de socorrismo acuático en la piscina. El primer bloque cuenta con cuarenta horas de duración y el segundo abarcará otras cincuenta y cinco. Los jóvenes que superen ambas pruebas pasarán a formar parte de la bolsa local de empleo de socorristas, cuestión que permitirá ampliarla.

El concejo de Castrillón oferta cada año 36 plazas a profesionales del salvamento playero. Gozón saca dos más. Con esas trece plazas, de cubrirse, el Ayuntamiento con sede en Piedras Blancas confía en dar una solución más eficaz a la falta de profesionales puesta de manifiesto este verano.