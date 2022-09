La Coruña adelanta a Avilés en el proceso de venta de su fábrica de aluminio cerrada

Los administradores concursales de la fábrica de Alu Ibérica en La Coruña ya pueden recibir ofertas por las instalaciones fabriles que actualmente gestionan, una fábrica sin actividad tras haber sido dirigida durante poco más de un año por los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech –que también responde como David Domenech– su socia Alexandra Camacho y José Luis Losada Gómez y Diego Peris Sirvent, estos dos últimos vinculados a la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo.

Los gestores concursales de la fábrica de Avilés, sin embargo, todavía no pueden recibir ofertas dinerarias de manera directa, aunque cuentan desde hace meses con un plan de liquidación en el despacho del juez de lo mercantil que vigila el proceso de disolución de la empresa que gestiona la fábrica de aluminio afectada por una presunta descapitalización fraudulenta a cargo de las personas que fueron detenidas en marzo de 2021 tras el registro de las sedes sociales de todas las empresas vinculadas de una manera u otra a Domenech y su socia.

La planta de La Coruña está valorada en 250 millones. En los dos primeros meses del proceso abierto ayer el precio de venta de la fábrica será de 125. En los dos meses siguientes, el precio bajará a 75. Posteriormente, los administradores concursales están dispuestos a cobrar el valor total de los créditos contra la masa, es decir, los que tienen prioridad para el cobro.

La diferencia con Avilés es que los gestores concursales de las instalaciones de San Balandrán prevén "fijar un plazo inicial para la recepción de ofertas de seis meses, a partir de la firmeza del auto aprobatorio del plan de liquidación. Si tal resolución fuese recurrida en apelación, y el recurso admitido en un solo efecto, el plazo contará desde la resolución que admita el recurso". El precio en que está valorada la fábrica coincide con la cuantía total de las deudas (frisan los 40 millones).

Pese a esta circunstancia, tal como ha avanzado LA NUEVA ESPAÑA, existen por el momento hasta tres manifestaciones de interés por las instalaciones fabriles. Sobre ellas destacan un proyecto liderado por la multinacional Trafigura –los propietarios de los fundidores de cinc de Nyrstar, la competencia directa de Asturiana de Zinc en Europa– y la que defiende la empresa Ignis con el apoyo del fondo egipcio EFG Hermes. La materialización de ambas ofertas depende de la aprobación del plan de liquidación defendido por los administradores concursales.

Al hilo de esto, el consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández, se muestra optimista con el proceso de venta de la fábrica. Explicó ayer en Avilés, en la presentación del Clínic Joven Emprend@, que "el Gobierno de Asturias está atendiendo el interés de posibles inversores, que existen, y algunos de ellos tienen una acreditada solvencia y reputación en el ámbito industrial. Somos razonablemente optimistas en relación con que, dentro de los tiempos que marca siempre el proceso concursal, puedan aparecer nuevos inversores en los próximos meses que tomen la iniciativa para llevar esa planta al puerto que todos queremos, que es aquel en que vuelve a generarse actividad industrial, empleo y riqueza en nuestra región".

Rechaza a los excluidos del acuerdo con Alcoa

El despacho de abogados coruñés que representa a los quince excluidos del acuerdo alcanzado entre los extrabajadores de Alcoa, las federaciones de industria de los sindicatos del antiguo comité de empresa, la propia multinacional y la administración concursal ha visto –nuevamente– cómo la titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón, rechaza el recurso de reforma del documento que promueve y lo hace porque ya en mayo no había admitido su personación en el caso. No siendo parte, sus opiniones no cuentan. El bufete gallego, sin embargo, considera que sí es parte porque su retirada del caso "está siendo objeto de recurso". Los quince excluidos lo fueron por la multinacional Alcoa al considerar que en el momento en que se inició la negociación (este invierno) estas personas estaban bien en excedencia, bien en baja voluntaria o bien con alguna incapacidad reconocida. Se da la circunstancia de que la lista de los excluidos cuenta con extrabajadores que habían pedido la cuenta cuando el fondo Parter indemnizaba el despido. Esta primavera este despacho coruñés había enviado a las federaciones de industria de los sindicatos del comité de empresa comunicaciones en las que amenazaba con acciones contra las organizaciones si no incluían a sus 15 representados. Por otro lado, el mismo juzgado instructor del caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio de San Balandrán (Avilés) y Agrela (La Coruña) admitió a trámite un recurso que presentó José Luis Losada Gómez, uno de los cuatro investigados por la Audiencia Nacional como presunto autor de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores, pertenencia a un grupo criminal y administración desleal. Los otros son Víctor Rubén Domenech –que también responde al nombre de David Domenech–, su socia Alexandra Camacho y Diego Peris Sirvent. Losada Gómez figuraba como administrador único de la sociedad que había nacido en enero de 2020 con un capital social de 3.000 euros y que, en abril de ese año, se hizo con algo menos del 75 por ciento de las fábricas de aluminio que hasta julio de 2019 habían pertenecido a la compañía Alcoa. Se señala en el recurso admitido, aunque está pendiente de incluirse en la causa, que los representantes de Alcoa estén fuera de la instrucción y alude que esto es así por un acuerdo extrajudicial. La representación de Alcoa, sin embargo, dice que eso no es así, que es fruto de la instrucción.