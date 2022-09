La fuente de la avenida La Constitución, limpia y restaurada, comenzará a funcionar a fin de mes

La fuente de La Constitución, hasta hace pocos meses de la plaza de Pedro Menéndez, luce ya limpia y restaurada en su nuevo emplazamiento, en la glorieta en la que confluye también la avenida de Alemania. Las previsiones municipales pasan porque vuelva a echar agua a finales de este mes. Y es que aún queda mucho trabajo por delante para poder ver a la recuperada fuente en todo su esplendor.

Con los últimos coletazos de agosto, los obreros sentaron la base del caño y levantaron una superficie desigual de acuerdo al terreno, que está en pendiente. También comenzaron a colocar los bordes del vaso, los originales de Pedro Menéndez, todos ellos numerados. Ayer el operativo dio un salto cualitativo, con la instalación de las piezas que conforman la fuente. Comenzó a las seis de la madrugada, con la preparación de las piezas para poder montarlas en obra Para eso hay que preparar a la planilla, perforar los anclajes entre piezas, colocar la carga y transportara hacia obra. En torno a las once de la mañana se produjo el comienzo del trabajo a pie de obra y las cuatro de la tarde el montaje se dio por finalizado.

Con el estreno de septiembre ha quedado montada la fuente de La Constitución, a excepción del pináculo final. Durante las dos próximas semanas se rematará la obra civil: la solera del vaso, la impermeabilización del vaso inferior, el remate de la fuente y la instalación y prueba de los sistemas hidráulico y eléctrico. También se acometerán los trabajos de jardinería y el remate del entorno, el pavimento de la glorieta.

La fuente llevará incorporado un sistema de alumbrado ornamental mediante tecnología LEED EGB que, mediante la combinación de tres colores (rojo, verde y azul), permitirá generar una amplia variedad de tonos de luz y programar diferentes escenas lumínicas mediante el empleo de controladores. El traslado, recuperación e instalación del caño supone un desembolso de 127.000 euros.