"Hago ropa con telas compradas en India a gente que lo necesita"

Isabel Martínez Álvarez es empresaria de moda, diseñadora y creadora. Costumiza ropa con motivos y telas indias. Regenta un negocio online llamado Lakshmi Soul. Es avilesina de Llaranes y vive en Trasona desde hace ocho años. Martínez Álvarez es una de las cinco personas designadas como "Corverano ejemplar" este año. El galardón será entregado el día 9 en La Lechera de Cancienes.

–Cuando le comunicaron que había sido designada como "Corverana ejemplar" de 2022. ¿Qué fue lo primero que le pasó por su cabeza?

–Pensé que me estaban gastando una broma, sinceramente.

–¿Y eso?

–No me lo creí. Ya ves como va el mundo de las redes sociales, que a veces te escribe gente y se mete con tu trabajo, te critican y lo primero que pensé era eso, que me estaban gastando una broma. ¿Por qué me van a dar a mí ese galardón? Teniendo en cuenta los premiados de otros años, gente que ha hecho una labor social importante... Al día siguiente me llamó el Alcalde de Corvera, le pregunté si era de verdad y me respondió que "sí". Ya me lo explicó todo y dije: pues va a ser cierto (Ríe).

–Se dedica al mundo de la moda, ¿de dónde le viene?

–En mi familia sí que tuve contacto con el mundo de la moda porque mi abuela materna era modista. Sí, lo viví de cerca, pero nunca tuve una vocación concreta; es más, estuve preparando oposiciones para la Policía Local, enfoqué mis estudios al comercio internacional, a la logística y por circunstancias de la vida mi marido estuvo trabajando dos años en Qatar, en Doha, en la inauguración del aeropuerto, y me dijo que me fuera para allí, que podría seguir estudiando a distancia.

–¿Y allí qué ocurrió?

–En Doha hay dos zonas de mercados, una para los qataríes y un bazar indio, donde descubrí las telas, bordados, las que usan en las bodas, pedrería...

–¿Qué fue lo que más le atrajo de esas telas?

–El colorido y el trabajo meticuloso de bordado, de pedrería.

–¿Cómo fusiona todo esto para crear ropa?

–Fui creciendo y leí mucho sobre el mundo de la moda española y de fuera. A mí siempre me encantó la ropa étnica, la vintage, y entonces un día pensé, estando en Doha: "Hacer una cazadora con estas telas tiene que quedar super chulo". Compré una y en mis ratos libres me puse a coser y quedó bien. Cuando volví a Asturias por Navidad gustó y me planteé traer telas indias y hacer ropa diferente. Un amigo de mi padre me echó una mano, hice el primer viaje a India para comprar telas y me dí un golpe de realidad. Voy a llevarme un producto de aquí con alma india, no voy a comprar telas en almacenes grandes, me apetecía desarrollar una labor social.

–Su negocio tiene también un matiz solidario

–Eso es. En vez de comprar a mayoristas a precios competitivos, dí una vuelta por Nueva Delhi para ver si podía comprar esas telas a gente que realmente lo necesitara, y así fue. Las conseguí con un grupo de mujeres, con las a día de hoy mantengo una relación de amistad.

–Entiendo que este proceso ha cambiado con la pandemia.

–Después del covid no pude viajar a la India para comprar telas, que espero que sigan teniendo la misma esencia.