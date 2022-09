"Nunca me anuncié y eso prueba que el boca a boca funciona"

Antonio Suárez Álvarez es el nombre que reza en el DNI de Toni Solís, un artista de renombre en el concejo que vive relajado en su casa-estudio de Rodiles, en la parroquia que da nombre a su apellido artístico. Es escultor, construye muebles y tiene no pocas obras que lucen en diversos rincones del concejo, una de las más populares es la fuente de las Cuatro Estaciones, situada en una rotonda de Las Vegas, a pocos metros del centro Tomás y Valiente y el parque infantil. También es suya la estatua-homenaje al escritor corverano Servando Velázquez, que puede verse en el entorno de la gasolinera de Los Campos. Toni Solís ha sido designado este año como "Corverano ejemplar" y recibirá la distinción en la gala prevista para el próximo viernes día 9 en La Lechera de Cancienes.

–¿Qué le parece haber sido elegido "Corverano ejemplar"?

–No soy amigo de los premios, vivo aislado del mundo, con una vida tranquila. Pese a que no me agradan este tipo de cuestiones, agradezco que se hayan acordado de mí.

–Lleva décadas en el mundo artístico. ¿Cuándo fue su primera exposición?

–Calculo que en 1976 hice mi primera muestra colectiva.

–Lo suyo es la escultura.

–Sí, siempre hice escultura y muebles, aunque también hago dibujos y pinto, pero por eso soy menos conocido.

–Hábleme entonces de sus obras pictóricas.

–La pintura es algo más personal, nunca la expuse. Hago obras abstractas basadas en la Naturaleza, me inspiro en las ondulaciones como me ocurre con las esculturas... en el movimiento de las olas. Soy un aficionado a la observación de la Naturaleza, de las playas, de las formas que deja la bajamar en la arena. Esa es la base de mis esculturas y el mobiliario que hago.

–Cómo ve el mundo del arte actual.

–Vivo aislado, no voy a exposiciones, estoy tranquilo en mi estudio de Rodiles, en una especie de vida monacal, me gusta la vida tranquila del campo.

–¿Y tiene trabajo? ¿Recibe muchos encargos?

–Nunca en mi vida me anuncié, y eso es una prueba de que funciona el boca a boca. Ahora casi solo hago mobiliario con inspiraciones en ondulaciones.

–¿Vive de su arte?

–Sí. Tuve hace años un encargo muy importante, me pidieron hacer todos los muebles de un hotel en Fuerteventura y esa circunstancia me permitió vivir y trabajar con tranquilidad, sin problemas económicos.

–Comenta que los encargos son sobre todo de mobiliario. ¿Con qué anda ahora?

–Estoy restaurando unas puertas del palacete de Muros del Nalón que va a ser un hotel. Trabajo sosegado, normalmente no doy plazos porque son muy largos. En mi estudio suelo trabajar yo solo, pero claro, cuando me encargaron el hotel de Fuerteventura me dieron un plazo de seis meses para terminar la obra y formamos un equipo de once personas, creo recordar, fue allá por 1995.