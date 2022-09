Corvera, fiestas a todo color

Polvos de colores, espuma y rock and roll. No es un nuevo lema para combatir el auge de los ritmos latinos desde perspectivas roqueras; sin embargo, esa frase resume lo vivido ayer en el parque de Europa de Las Vegas y su entorno, coronado por el teatro El Llar. Y todo porque han comenzado las fiestas populares de Corvera. Sobre las 13.30 horas ya comenzaron a sonar los primeros acordes de una música que permitía regresar a los años noventa; eran los integrantes de "Tribute Against the Machine", que homenajean a los "Rage" de Zack de La Rocha y compañía.

Después de la tempestad (musical) llegó la calma, hasta que a las 19.00 horas la "plaza roja" –así la han bautizado los vecinos– se llenó de espuma, de polvos de colores y de jóvenes pasándolo de cine al ritmo de la música de un DJ que ambientó la parte baja del parque Europa. Mientras tanto, El Llar desempolvaba las esencias rockeras de un festival, el "Rockvera", que cumple 25 años en aparente buen estado de salud. Una vez finalizada la tarde, sobre las 21.00 horas, "Zona Oscura", que hace rock con mayúsculas y ayer con guitarristas de estreno, abrió el melón con temas de su último trabajo, "Hacia el lado contrario". Después hubo más música, toda enmarcada en el amplio universo del rock. Tras "Zona Oscura", le llegó el turno a "Arenia", una banda de power metal fundada en 2009 y que en el año prepandémico presentó su disco más ambicioso, "La voluntad de las estrellas". Los vallisoletanos "Free City" también hicieron escala en Corvera con su punk rock. El grupo ha ampliado recientemente su proyección y ha tocado en grandes festivales del género como el Resurrection Fest o el Tsunami Xixón. El cierre del festival "Rockvera" en El Llar fue cosa de una banda de referencia para el punk rock, "Mala reputación", un grupo natural de Cangas de Onís con veinte años en la carretera y nuevo disco bajo el brazo, "La Belleza", que han presentado en no pocos escenarios del país con éxito. Además y también encuadrado en las fiestas populares de Corvera, el polideportivo del colegio público de Cancienes acogió ayer la primera sesión del XX Trofeo juvenil de tenis del Ayuntamiento de Corvera. Los partidos se jugaron entre las 15.00 hasta las 21.00 horas, que será el mismo horario –hoy– de la segunda jornada de un torneo que se ha convertido en un clásico de las fiestas.