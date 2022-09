Las Jornadas del cómic vuelven a Avilés a lo grande

Jorge Iván Argiz, uno de los directores de las Jornadas del Cómic (su edición 27.ª comienzan el martes por la tarde en la Casa de Cultura), define el salón avilesino de la historieta como "la reserva natural del cómic". Y dijo que esto es así porque sigue manteniendo una de sus señas de identidad más marcada: "Son las jornadas de los aficionados". Y este año vuelven a serlo a lo grande, sin restricciones, con autores que, "por prudencia o porque no podían viajar", se quedaron en casa en las dos últimas ediciones. Porque, eso sí, en ocasiones, condiciones de economía de guerra, el salón avilesino nunca ha cerrado sus puertas. "Podíamos haber hecho videoconferencias, pero no es lo nuestro. Lo nuestro es que el lector se acerque al autor y le diga cuánto le ha gustado y que el autor descubra qué repercusión tiene su obra en un país que no conoce", señaló Jorge Iván Argiz. "Por eso somos una reserva natural y no un macroconcierto", añadió.

Argiz desenmarañó la lista de invitados y destacó la presencia de Teddy Kristiansen "que es uno de los mejores dibujantes de Superman de los últimos años" (acaba de sacar, sin embargo, "Genio", una historia con Einstein de fondo). Pero también destacó a Lorenzo Montatore o a Borja González, "que proceden del mundo del fanzine". Otros nombres que mencionó fueron el de Fernando de Felipe. "Estuvo aquí en 1996, al principio, pero luego dejó el cómic. Este año está protagonizando el regreso más sonado", señaló el codirector de las Jornadas –el otro es Ángel de la Calle, pero que excusó su ausencia en la rueda de prensa de presentación del encuentro cultural. "Este verano comenzó con las actividades culturales del Celsius 232 y ahora llega el final del verano con otro encuentro del mismo estilo", destacó Yolanda Alonso, la concejala de Cultura. "Esto es, sin embargo, el prólogo de todo lo que estamos preparando para este otoño", prometió la responsable política. La organización del salón incluye como novedad una mesa redonda sobre el manga hecho por españoles. "Nosotros estamos para contar lo que se hace en el mundo del cómic", concluyó Argiz.