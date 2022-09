Avilés programa un "superotoño" festivo y cultural con más de 30 actividades previstas

El área municipal de Cultura y Festejos pasa la página del verano, saldado en términos generales con buena nota tanto por la diversidad de la programación como por la respuesta del público a las actividades organizadas, y se enfoca en llenar de contenido el otoño, de modo que el motor del turismo siga carburando en una época habitualmente considerada "floja" por la hostelería y demás sectores afines al ocio y la cultura.

En ese sentido, la concejal de Cultura y Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, adelantó ayer una treintena de actividades que van a llevarse a cabo en la ciudad desde ya mismo y hasta el 30 de noviembre. Hay para todos los gustos: música, teatro, gastronomía, deporte, cine... Lo que no hay es prácticamente una semana vacía en la escaleta municipal: si el verano fue un maratón lúdico y festivo, el otoño se presenta como una carrera de fondo.

Fiestas propiamente dichas –como las que acaban este jueves en Versalles– habrá las del barrio de La Carriona (del 16 al 18 de septiembre), donde destaca la celebración de un festival de rock. Siguiendo con la música, en estos tres meses pasarán por los escenarios de Avilés Sarah Shook & "The Disamers" (9 de septiembre), Lila Down (8 de octubre), "Uriah Heep" (22 de octubre), "Komodor" (28 de octubre) y Jesper Lindelll (19 de noviembre). A esta prolija nómina se unen la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) (17 de noviembre) y el coro de la Orquesta de Los Adioses, que lleva su espectáculo "The Casette Experience II" a la Casa de Cultura, en esta ocasión con la figura del cantante asturiano Tino Casal como telón de fondo.

Las Jornadas del cómic (del 6 al 10 de septiembre) y las del manga (8 y 9 de octubre) reunirán en Avilés a una legión de aficionados a las historietas. Del mismo modo, la práctica deportiva también abarrotará la ciudad de foráneos; las grandes citas son el Día del deporte urbano (pendiente de confirmar fecha) y el Torneo internacional de judo "Villa de Avilés" (29 y 30 de octubre.

En clave más cultural, el ciclo "Cine de los martes" vuelve tras el parón veraniego a la Casa de Cultura (diez sesiones programadas) y se anuncia el Accion Film Festival (género cortometrajes) del 8 al 15 de octubre. El Palacio Valdés, la Casa de Cultura y el Niemeyer acogerán la representación en su ciclo otoñal de teatro de diez producciones que se darán a conocer a finales de este mes y el Festival Fifty-Fifty de jazz y poesía se celebrará del 10 al 13 de noviembre.

También para noviembre está prevista la organización del Foro solidario (del 7 al 9). Y no faltará la Seronda, un escaparate que acerca a la ciudadanía las costumbres, usos y alimentos propios del otoño asturiano; será los días 21 y 22 de octubre. A todo lo anterior habrá que añadir la programación propia del Centro Niemeyer, que también pone su granito de arena para convertir a Avilés en destino lúdico del otoño asturiano.