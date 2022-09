Desciende el número de bañistas en la comarca pese al aumento de días soleados

"Hubo menos afluencia a las playas que otros años, una baja en líneas generales en la zona central asturiana", afirma Ignacio Flórez, responsable del servicio de socorrismo de Castrillón. Los datos recopilados por salvamento de Castrillón durante este verano rondan los 600.000 visitantes, una cifra que supone una bajada considerable a la registrada el año anterior cuando se alcanzó el millón. "Tuvimos veintidós rescates cuando en años anteriores la cifra rondaba entre los 40 y 60, las incidencias fueron menores y eso es un indicativo de que hubo menos que otros años", manifiesta Flórez, que destaca además que la cifra de visitantes es "estimativa, lo que es cien por cien fiable es el uso del botiquín y primeros auxilios y fue menor, si no hay gente no hay incidencias". Y todo pese a haber sido uno de los veranos más soleados de los últimos tiempos, con olas de calor incluidas que animaban a darse un chapuzón en el mar Cantábrico en un verano en el que no hubo que lamentar ningún fallecido en la mar. Lo que sí hubo fueron un par de sustos en los primeros compases del verano, uno de ellos ocurrió en junio cuando varios surfistas salvaron del ahogamiento en Salinas a tres niñas de Alcobendas (Madrid). En líneas generales, los socorristas castrillonenses registraron 575 incidencias, de las que la mitad fueron por lesiones provocadas por animales, dentro del agua o en la arena.

El turismo en la comarca avilesino ha crecido este último estío, sin embargo quizá no se ha visto reflejado en la asistencia a las playas. En los arenales de Gozón la cifra de visitantes ronda los 450.000 personas. Uno de los coordinadores de socorrismo en ese concejo, Pelayo Álvarez, defiende que este año "hubo bañistas pero nada comparable al verano de 2020 que fue espectacular". Por meses, continuó Álvarez, el mes de julio "fue muy bueno" en lo que asistencia a las playas gozoniegas se refiere, sin embargo, "en agosto, comenzó a flojear". Aún así, "hubo más bañistas que en 2021, que fue el peor año que se recuerda después de 2009 con diferencia". En la playa de Los Quebrantos, en La Arena (Soto del Barco), el servicio de socorrismo no aporta cifras de visitantes pero sí indica que de los 74 días de salvamento playero, algo menos de la mitad de las jornadas (35) la afluencia fue "baja", hubo asistencia "media" durante veintiún días mientras que la ocupación "alta" de Los Quebrantos solo se registró en ocho ocasiones. La bajada en el número de visitantes llega en un año en el que los municipios de Gozón y Castrillón tuvieron serias dificultades para llegar a cubrir las plazas ofertadas en los puestos de socorrismo. Gozón llegó a recurrir a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para que se hiciera cargo del servicio de la playa de Luanco desde antes de finalizar julio. Además, Castrillón tuvo que sumar nuevas incorporaciones ya con el verano iniciado y en muchas jornadas, apenas se cubrieron con "normalidad" la seguridad de los arenales como sí ocurría otros años. El servicio de socorrismo continuará en las playas de Castrillón y Gozón hasta el próximo domingo día 11.