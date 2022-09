"Los fanzines dan inmediatez y libertad", dice Alvarado, dibujante de cómics

Los dibujantes Borja González y Mayte Alvarado llegaron ayer tarde por los pelos a la presentación de las vigésimo séptimas Jornadas del Cómic "Villa de Avilés", que ayer echaron a andar hasta el próximo sábado. Tan por los pelos que casi se pierden la foto de la inauguración en el escenario del auditorio de la Casa de Cultura. "Sólo nos ha dado tiempo a dejar la maleta en la habitación", se justifican los dos cuando finalmente atienden a LA NUEVA ESPAÑA. González y Alvarado empezaron haciendo fanzines, pero muy pronto se abrieron hueco en el negocio internaciones. Y, pese a ello, no abandonan sus raíces. "Los fanzines conforman un espacio que nos gusta a los dos mantener", cuenta Alvarado. "Te dan la inmediatez –lo subes a internet o lo imprimes– y, además, la libertado del formato. Puedes hacer cosas que no tienen cabida en los catálogos de las editoriales", añade la creadora de "La isla".

Los dos coinciden en su deseo de no abandonar las pequeñas producciones, "pero no porque sean más personales", cuenta Alvarado. Los dos consideran que su trabajo profesional, siéndolo, no abandona su carácter personal. "Los fanzines siguen siendo para nosotros un terreno de juego", subraya Alvarado. "No se trata de que reservemos los fanzines para los trabajos personales. Te permiten utilizar unos formatos que no encajan en la industria: tú no puedes hacer un cómic de 24 páginas porque no saben cómo se venden", apostilla González.

"Lo que nos permiten este tipo de modelos es experimentar mucho y mucho más rápido. En un año puedes hacer muchas cosas distintas, probar diferentes maneras de contar tus historias y, si sale mal, pues tampoco pasa nada", señala el creador de "The Black Holes". "Sólo tienes que responder ante ti y las cien copias que hayas hecho", subraya.

Los dos admiten que las primeras publicaciones de carácter aficionado tienen un objetivo claro: "Probar a ver si eres capaz de hacer algo que merezca la pena", cuenta Borja González. "Para hacer un cómic de sesenta páginas primero tienes que hacer uno de treinta: eso es así", añade González. "Tienes que probar formatos distintos. Nosotros mismos utilizamos los fanzines como instrumentos para pasarnos de la ilustración al mundo del cómic", apunta González.

Alvarado explica que no ha dejado el formato aficionado –pese a su situación actual en la industria internacional– "porque no estás atado a las cosas que tienes que cumplir en el mercado editorial". Confiesa también, sin embargo, que "de un tiempo a esta parte" los dos han abandonado un poco este género: "Nos gustaría dedicarle más tiempo porque se hace difícil compaginar encargos, novelas gráficas personales que hacemos cada uno de nosotros".

La intendencia de la producción de fanzines en este momento corre pareja con internet. "Las imprentas digitales te permiten producciones cortas, pero a color. Cuando pienso que me gustaría volver a hacer un fanzine lo que tengo en mi mente es la cuartilla, pero no en las fotocopias, que es más difícil hacerlas ahora que antes porque lo que hay ahora son más bien impresoras digitales", explica Borja González.

Los dos, en todo caso, ya están trabajando en sus nuevas novelas gráficas. "Yo tengo un trabajo que es un encargo y del que no puedo hablar mucho", dice Alvarado. González terminará la nueva en enero.