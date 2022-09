La pandemia hace aflorar sus enseñanzas: más digitalización y menos críos por aula

El nuevo curso escolar comienza el próximo día 12 y como suele ocurrir, habrá novedades. Los docentes y el alumnado de los cursos impares comenzarán a aplicar en clase la nueva ley educativa, la conocida como Lomloe, que prima más la evaluación por competencias que por contenidos y el trabajo por proyectos para dejar a un lado los libros de texto. Esas cuestiones requerirán un período de adaptación tanto de docentes como de alumnado. Otro de los cambios importantes que comenzará a aplicar ya el próximo lunes será el fin de las restricciones derivadas de la pandemia. "Será igual que en 2019", señala Ramón Estébanez, director del colegio Enrique Alonso, ilusionado por los cambios en este sentido. Es más, incide en que la pandemia también trajo consigo "cosas buenas". Una de ellas es el avance en la digitalización y la relación entre docentes y alumnado a través de las plataformas digitales y otra es son la reducción del número de alumnos por aula. "Ahora tenemos un máximo de 21 alumnos por aula y se garantiza una mayor calidad educativa, al ser menos", remarca Estébanez. Esa medida no tiene solo que ver con las ratios fijadas en los tiempos del covid, sino con la baja natalidad de Avilés que la sufren los colegios, que han visto como el número de alumnado desciende año a año.

No habrá separación de mesas, ni grupos burbuja, ni itinerarios pintados en el suelo, ni entradas y salidas escalonadas y ni siquiera mascarillas en el aula. El covid dificultó el desarrollo de las clases, puso barreras en las relaciones personales de los pequeños y una vez casi superada la pandemia, algunos directores de centros públicos avilesinos hacen balance de las enseñanzas aprendidas en estos dos largos años desde el confinamiento domiciliario. La adquisición de competencias digitales ha influido notablemente en los equipos docentes, lo afirma la directora del colegio Marcos del Torniello, Marta Quirós. Una cuestión que ese centro ha desarrollado durante la pandemia y "vino para quedarse" es un mayor aprovechamientos de los espacios al aire libre. "En educación Infantil solíamos salir más al patio para desarrollar actividades, sin embargo en Primaria no lo habíamos aprovechado hasta que llegó la pandemia y esa es una de las ventajas", señaló Quirós.

Carmen Álvarez, directora del colegio público de Sabugo, coincidió con sus colegas en que la digitalización de la pandemia se ha desarrollado considerablemente y también destacó que la disminución de la ratio en las aulas "está vinculada con la natalidad". "Tenemos clases entre 20 y 25 alumnos y ese asunto beneficia la calidad de la enseñanza", apuntó.

Javier Sarasola es el director del colegio Marcelo Gago, hace mención también a la profunda digitalización "necesaria" para poder desarrollar no pocos contenidos en el aula y fuera de ella. "La digitalización supuso un esfuerzo extra de los docentes", indicó el director del Marcelo Gago, que no dudó en que la pandemia trajo consigo una serie de aprendizajes que se convirtieron en "necesidades" como "estar más en contacto con la naturaleza". "Lo mejor de todo es que a partir de ahora podrá haber relación entre las clases, que los de Sexto desarollen un proyecto y puedan contárselo a los de Primero,... ahora podemos ya organizar los patios con ritmo todos juntos y no en grupos burbuja,...", añadió Sarasola.

El curso comienza después de un intenso verano de preparativos, de la puesta a punto de los centros para recibir el próximo lunes a los alumnos con, principalmente, labores de pintura o la eliminación de humedades en las escuelinas municipales, como apuntó ayer la concejala de Educación, Nuria Delmiro, que avanzó que este nuevo año escolar requerirá de una adaptación al nuevo sistema educativo que fija la Lomloe, que prima el desarrollo de proyectos de centro educativo para mostrar los diferentes contenidos a estudiar en cada curso.