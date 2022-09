Más de 230 negocios de Avilés optan a recibir 4.000 euros cada uno de fondos europeos

Un total de 232 negocios avilesinos optan a recibir una subvención de 4.000 euros cada uno con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Son los proyectos que han sido informados favorablemente por La Curtidora dentro de una convocatoria de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y que tienen como objetivo favorecer la creación y mantenimiento del empleo ante las dificultades desencadenadas por la pandemia del covid. Se presentaron 383 proyectos y el 60% han pasado la criba.

De los 232 negocios que han recibido el visto bueno, 52 son de nueva creación y prevén una inversión global de 800.000 euros. Para estos nuevos proyectos la convocatoria exigía que las personas autónomas que los lideran hubiesen cursado alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

De estos 52, casi la mitad (24) están liderados por mujeres. Las 180 solicitudes restantes son de empresas que desean afianzar su actividad y que han presentado un diagnóstico de su situación con análisis del potencial mercado, de sus redes sociales, de la competencia y de la previsible rentabilidad de su modelo de negocio, con una inversión potencial superior al millón y medio de euros.

Las 150 solicitudes que no pasaron la criba, bien no cumplían los requisitos, bien abandonaron el proceso y no realizaron su plan en la plataforma habilitada al efecto.