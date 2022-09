No hay fallo. Si viene de la mano de Pirotecnia Xaraiva, el espectáculo pirotécnico tiene el éxito asegurado. Esto lo saben bien en Corvera, donde han depositado de nuevo su confianza en la laureada empresa orensana para los fuegos artificiales que pondrán hoy el broche a una jornada muy especial dentro de sus festejos: el Día de Asturias.

Pirotecnia Xaraiva, la cual cuenta con un certificado de que sus sietma de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, lleva muchos años llenando los cielos asturianos de luz, color y bellas figuras aéreas y acuáticas, pues son numerosos los ayuntamientos y empresas de la región que han depositado su confianza en esta empresa gallega para sus fiestas patronales u otros festejos diversos.

Pero no sólo el Principado recurre frecuentemente a sus servicios y buen hacer, pues su agenda incluye actuaciones en diversos puntos del país. Si bien hoy realizarán disparos en Corvera, el lunes estuvieron en Valladolid; ayer, en Pravia; el lunes lo harán en Miranda de Ebro; el martes 13, en localidad leonesa de Valencia de Don Juan; y el día 15, en Tordesillas.

Puesta en marcha en 1960, Pirotecnia Xaraiva es un negocio familiar –su actual gerente, Luis Do Espíritu Santo García es uno de los hijos del fundador de la misma– que no ha parado de crecer en todas estas décadas, siendo en la actualidad una referencia nacional en el ámbito de la pirotecnia, No es extraño cuando se presencia uno de sus espectáculos, los cuales tienen un sello inconfundible al contar con material de producción propia que, unido a los más de sesenta años de experiencia, los hacen únicos. En la actualidad, en Pirotecnia Xaraiva, fabrican todo tipo de material pirotécnico de tradición gallega y además importan material no sólo para sus propios castillos sino para la venta a empresas del sector. Disponen de mas de 70.000 m2 destinados a la fabricación, diseño y almacenamiento con sedes en las localidades ourensanas de Albarellos, Xinzo dá Limia, A Rúa y Trives, además de en Brime de Uz, en Zamora.

La seguridad es una de sus prioridades, adoptando férreas medidas tanto desde la administración como desde la gerencia de la empresa tanto en materia de fabricación, compra-venta y adopción de medidas, sino también a la hora de realizar sus espectaculares castillos, donde se utiliza todo tipo de material pirotécnico y con la última tecnología en máquinas de disparo: las máquinas digitales, con una precisión hace años impensable y unos efectos totalmente innovadores. Además, es importante destacar que disponen de la más moderna tecnología de disparo pirodigital con la cual se puede programar un ejercicio de figuras y colores con la más perfecta sincronización.

Esta constante innovación en el material y el continuo reciclaje hacen posible que los últimos años esta empresa haya hecho disparos en las ciudades más importantes de España y Portugal, y participe en concursos de renombre internacional consiguiendo éxitos frente a empresas del resto del territorio nacional y de otros países como Francia, Italia, China o Portugal. La lista de distinciones es interminable, destacando, entre otros galardones, el primer premio XV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales San Fermín 2015; el primer premio Campeón de Campeones Bilbao 2008 (jurado y público). Edición 2003-2007; primer premio Ganador de Ganadores Vitoria Gasteiz 2009. Edición 2033- 2008; el primer premio Campeón de Campeones Bilbao 2014 (público). Edición 2009-2007; el primer premio Burgos Lux Mundi VII Muestra Internacional Fiesta de San Pedro y San Pablo, Burgos 2015; el primer premio de la XII Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos Fiestas de La Virgen Blanca Vitoria 2014; o el tercer premio en el Campeonato Internacional de Fuegos Artificiales Costa Brava- Blanes 2018, por destacar algunos de ellos.

No cabe duda de que la espectacularidad estará esta noche en Corvera más que asegurada. Nadie debería perdérselo.