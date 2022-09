"No sé si siempre he sido bueno o no, lo que sí sé es que siempre lo he disfrutado"

El afamado dibujante danés de cómic Teddy Kristiansen está por Avilés con motivo de las XXVII Jornadas del cómic de Avilés. Este artista danés galardonado con el premio "Eisner" en 2004 es conocido por ilustrar la miniserie "Superman: Metrópolis", junto al guionista Chuck Austen, y "Superman y la bomba de la paz", con guion de Niels Sondergaard. Además de ilustrar a "Sandman" –el hombre arena– y la cubierta de "Tarzan, love lies and big city", entre muchas otras colaboraciones en el universo de DC Cómic.

–¿Cómo se inició en el cómic?

–Leyéndolos de niño. Me resultaba más fácil interpretar una historia si era una combinación de imágenes y palabras. Además, como me gustaba mucho dibujar me resultaba muy cómodo el lenguaje del cómic.

–¿Siempre se le ha dado bien dibujar?

–No sé si siempre he sido bueno o no. Lo que sí se es que siempre lo he disfrutado. Me encanta el proceso mental en el que te aislas del resto del mundo para crear algo utilizando líneas, trazos y colores. Siempre me ha gustado

–¿Qué es lo mejor de dedicarse al cómic?

–Ser capaz de crear emociones y sentimientos a través del dibujo. Desde joven, la literatura convencional me aportaba ciertas sensaciones que me gustaban muchísimo. A partir de los 18 años, me propuse ser capaz de llevar esas sensaciones al mundo del cómic gracias a mis ilustraciones.

–¿Siempre ha sido capaz de plasmar en el papel aquello que tenía en mente?

–Desafortunadamente, no. Hay veces en las que necesitas muchísimo esfuerzo para saber lo que quieres plasmar y en varias ocasiones ese esfuerzo es en vano.

–¿Algún ejemplo fallido?

–Sí. Acabo de hacer una serie de ilustraciones para un libro de literatura infantil danesa que ya había acabado y que estaba listo para enviar al editor. No obstante, había una serie de factores que no me terminaban de cuajar así que tuve que empezar de cero con el trabajo ya finalizado.

–¿Cómo afronta el proceso creativo?

–Es como una ruta llena de altibajos. El punto de partida es conocer el carácter del personaje que vas a representar. A veces dibujas cosas tan solo para saber qué es lo que no quieres, hasta conseguir llegar al producto final. Pero lo primordial es que el personaje sea interesante para nosotros mismos desde un punto de vista gráfico, ya que tendremos que dibujarlo una infinidad de veces.

–¿Qué papel juega el color?

–El color es una de las cosas más interesantes como herramienta narrativa y como instrumento en la creación de un personaje. Se puede utilizar de formas muy distintas tanto en el cómic como en el mundo de la animación. Hay un ejemplo claro en la película de "Kung Fu Panda".

–Explíquese.

–El personaje malvado de "Kung Fu Panda" (Tai Lung) se asocia con el color azul; el bueno (el maestro Po), con el amarillo. Cada vez que el malo aparece, ese color azulado lo acompaña e indica su presencia. En un combate, para saber quien va ganando tan solo hay que fijarse en la cantidad de color azul o amarillo que hay en escena.

–¿Qué recursos utiliza para mostrar el enfado o la alegría?

–Hay distintas formas. Una de ellas es usando la luz. Un ejercicio que le pongo a mis alumnos es que sean capaces de dibujar escenas totalmente distintas en un mismo espacio, tan solo cambiando la iluminación. Este solo factor puede darle un cambio a la viñeta de manera abismal. El estudio del lenguaje corporal sería otro de los recursos utilizados.

–¿Cuál es el secreto para convertirse en un dibujante de éxito?

–Confiar en uno mismo y apostar por tu propia obra. Es fácil priorizar aquello que te llena el bolsillo; es difícil darle un lugar a aquello que te apasiona hasta que conseguir que eso mismo sea lo que te lo llene. Ahí está la clave del éxito.

–¿Afectó la pandemia a una mente creativa como la suya?

–En absoluto. Hay que tener presente que los dibujantes estamos muy acostumbrados a estar encerrados en casa sentados frente al tablero de dibujo. Soy consciente de lo trágico que fue el confinamiento pero agradecí la calma que se respiraba en la ciudad, era una sensación de domingo perpetuo.

–¿Proyectos futuros?

–Sí, un proyecto con mi viejo amigo y guionista: Steven Seagal.