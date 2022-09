Buceadores avilesinos localizan la primera "placenta" de pota de calamar de Asturias

Un grupo de buceadores avilesinos, del grupo Mola Mola, halló el pasado 28 de agosto una puesta de calamar, una "bola translúcida de unos 1,20 metros de diámetro que guardaba en su interior una especie de tronco de algas". Fue en la costa de la Concha de Artedo, a diez metros de profundidad y con una temperatura del agua de unos 14 grados. Según Javier Mérida, buceador, profesor de Microbiología y docente honorífico de la Universidad de Alcalá, este hallazgo es uno más de los noventa localizados en los últimos 35 años en las aguas que bañan Europa. "Eso sí, es el primero localizado en aguas asturianas", destacó el especialista.

La jornada de inmersiones del pasado 28 de agosto era "sencilla". Un grupo de trece buceadores se desplazó a la Concha de Artedo para disfrutar de una jornada bajo el Cantábrico. Se dividieron en dos grupos, uno de siete y otro de seis, y bajo el agua tomaron caminos diferentes. El grupo de siete iba con Pablo Fernández en cabeza. "Vi una cosa rara, una bola gelatinosa", afirma. Su padre, Marcos Fernández, añade: "Pensamos que era o una medusa o una bolsa de basura, pero pronto lo descartamos". Esperaron a que llegara el grupo para poder inspeccionar aquel hallazgo unos minutos más. Mientras tanto, José Manuel Sánchez lo grababa todo con su equipo de vídeo. Nada más acercarse a la "bola", Sánchez no daba crédito a lo que veían sus ojos: "No entendía nada, no sabía qué podía ser eso, parecía que no era de este mundo". Eso sí, en ningún momento dejó de captar todos los movimientos con su cámara Go Pro. Y poco a poco, el equipo de siete buceadores dejó paso al profesor de Microbiología para que analizara al máximo durante el tiempo de inmersión que les quedaba.

Javier Mérida se detuvo ante la puesta de calamar, la observó e intentó analizarla para su posterior estudio. Tiempo después, el profesor pasó a la investigación, se puso en contacto con catedráticos de zoología, entre otros profesionales, para dar con el origen de esa "masa gelatinosa". Determinaron que era una puesta de calamar, un espacio destinado para que la hembra de pota ("illex") desovara.

La masa gelatinosa, continúa Mérida, funciona como un protector del ataque de otros seres vivos y a la vez como "placenta" para la crianza de los alevines de pota que pudieran nacer de esos huevos. "Ese espacio permite generar el proceso madurativo de los alevines, después rompen la masa gelatinosa por dentro y salen", explica Mérida, basándose en los estudios científicos aplicados en casos similares. "Lo que sabemos es porque se hicieron análisis moleculares tras la obtención de ADN de esa bola, como fue publicado en la prestigiosa revista ‘Nature’", abundó el profesor universitario y buceador.

Un equipo de biólogos noruegos ha investigado este tipo de puestas en sus costas, que es el lugar donde más "placentas" se han localizado en los últimos años. "Tuvimos suerte por tres motivos, el primero por el hallazgo, porque lo filmamos y lo podemos acreditar, y también porque contamos con que en 2021 se hizo una revisión científica de primer nivel sobre este asunto", señala Mérida, que no dudará en sumar la puesta de calamar de la Concha de Artedo al listado europeo de hallazgos para que pasen a ser 91 y no noventa como hasta ahora. "Según esas cifras, se encuentran 2,6 por año en Europa", apuntó el especialista. La pieza localizada a finales de agosto en aguas del concejo de Cudillero es la cuarta de España. Antes, hubo otras dos halladas en el Mar Cantábrico, una en el País Vasco, otra en la costa de Lugo y la cuarta en Mallorca, donde opera el club de buceo Zoea, que informa a los buceadores sobre el respeto a la naturaleza en el caso de hallar especies o puestas de calamar, como es el caso.

Mérida concluyó que el mayor número de puestas de calamar encontradas en los últimos 35 años está en el Mar Mediterráneo, en su parte más oriental. "Es más habitual hallarlas en aguas más cálidas", señaló el profesor universitario. Según el reporte científico publicado en "Nature", las puestas de pota de calamar como la localizada en la Concha de Artedo "suelen estar entre 0 y 200 metros de profundidad. La asturiana estaba a diez.