La ampliación del vertedero de Arcelor en El Estrellín, pendiente de Costas

La aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Avilés para la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en El Estrellín ha superado la fase de información pública y la tramitación avanza hacia el visto bueno definitivo, pero con matices. El plazo de consultas se ha cerrado sin alegaciones y todos los informes sectoriales son favorables, salvo una excepción. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico requiere incorporar unos ajustes gráficos en el documento relacionado con la servidumbre de Costas.

Esto conlleva que el Ayuntamiento de Avilés tendrá que emitir de nuevo informe para elevarlo otra vez al Pleno para la aprobación provisional del documento. Este, además, tiene que ser remitido a Costas con esta subsanación y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para el informe previo a su aprobación definitiva.

Toda esta tramitación tiene como fin último dar el visto bueno definitivo a la ampliación del vertedero de ArcelorMittal en El Estrellín (en un 12%, hasta rozar los 600.000 metros cuadrados) y a la clasificación de la superficie afectada como Depósito Controlado de Residuos (DCR) –los terrenos estaban calificados como sistema general de servicios y, parcialmente, como suelo no urbanizable con categoría de interés y subcategorías de forestal, paisajístico y canteras extractivas–.

Estas modificaciones recibieron la aprobación inicial en el Pleno de Avilés del pasado mes de abril. Votaron a favor el PSOE, Cambia Avilés (si bien su portavoz, Sara Retuerto, se refirió al "chantajín" de la empresona) y Ciudadanos. Vox votó en contra y el PP se abstuvo. Y es que sendas formaciones ven excesivo el plazo de vigencia de esos cambios porque "comprometen El Estrellín hasta 2043".

Desde el gobierno local se viene defendiendo que estas modificaciones son necesarias para asegurar la continuidad de la fabricación de acero en Asturias a largo plazo. Este ámbito no sólo permitirá el almacenamiento de residuos como DCR, sino también la valorización de aquellos residuos no peligrosos que puedan ser reutilizados en consonancia con las actividades del mayor centro de I+D+i de la Arcelor-Mittal, ubicado en Avilés, mediante varias líneas de investigación actualmente en marcha con el objetivo de reducir la tipología y cantidad de residuos no peligrosos con destino al vertedero de "El Estrellín". Los socialistas destacan que todo esto está interrelacionado con la Estrategia Española de Economía Circular "España Circular 2030", donde se asientan las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia pretende contribuir así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Una vez que se lleve a cabo la finalización de la vida útil del depósito del Estrellín y la gestión de residuos para los que existe una demanda real, se ejecutarán de forma progresiva las labores de restauración que exige el autorización ambiental, hasta recuperar el aprovechamiento agrario o forestal, que será el destino final de estos terrenos.