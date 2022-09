Sin rastro del pescador que cayó al mar en el faro tras dos jornadas de búsqueda

La búsqueda del pescador ovetense de 32 años, M. A. V. V., que cayó al mar el pasado miércoles en la zona del faro de San Juan de Nieva continuará a primera hora de hoy, con el mismo número de efectivos que en los días anteriores, según confirmaron desde la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón.

Las operaciones de rastreo comenzaron el miércoles de noche y se prolongaron hasta las 04.00 horas de la madrugada. Al parecer, junto al faro estaban su vehículo y también se encontraron sus utensilios de pesca, incluida una caña. Según las fuentes consultadas, el joven pescador había llevado dos cañas para pescar, con lo que se supone que se precipitó al mar con una de ellas. Tampoco se puede concretar la zona en la que se produjo el fatal accidente, ya que al parecer esa noche hacía mucho viento y pudo haber desplazado los utensilios desde donde se encontraban inicialmente.

No se sabe a qué hora ocurrió el accidente, ya que no había testigos, y las alarmas saltaron cuando M. A. V. V. no se presentó a su puesto en la sidrería en la que trabaja en Oviedo, desde la que llamaron a la familia para interesarse.

La Guardia Civil recibió el aviso sobre las 22.30 horas, y de inmediato se activaron varias patrullas, el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, y el servicio de emergencias del Principado (112). Pero el rastreo resultó infructuoso, al igual que durante toda la jornada del jueves y de ayer, al que se unieron los helicópteros de la Guardia Civil y de Bomberos de Asturias, además de las embarcaciones de la Benemérita y de Salvamente Marítimo. La búsqueda se realiza de manera continuada por tierra, mar y aire. De momento no está prevista la participación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), debido al mal estado de la mar.