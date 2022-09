El edil no adscrito quiere que la bandera de Europa ondee en el Ayuntamiento de Avilés

Que la bandera de Europa ondee en la fachada del Ayuntamiento de Avilés y se estudie la posibilidad de ir haciendo lo mismo en el resto de edificios municipales es el ruego que llevará al Pleno municipal del próximo día 16 el concejal no adscrito Javier Vidal García. "En la fachada de esta Casa Consistorial cuelgan las banderas de España, Asturias y Avilés, pero no la de Europa", protesta.

Vidal García critica, además, que el Ayuntamiento avilesino no haya participado con stand propio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2022), por la que pasaron más de 740.000 visitantes. El no adscrito preguntará al gobierno socialista en la misma sesión plenaria por qué motivo no hubo puesto avilesino en la cita ferial del verano asturiano y si estudiará el Ayuntamiento la posibilidad de disponer de un stand propio en las próximas ediciones de la Feria de Muestras gijonesa.