Nuevo éxito de las Jornadas del Cómic tras el parón internacional

"¿Os habéis fijado que ni la pandemia pudo con nosotros?". Pues no solo no pudo, sino que la XXVII Jornadas Internacionales del Cómic de Avilés se clausuró ayer cosechando un nuevo éxito tras el parón internacional que impuso la pandemia. Y ha sido otro éxito tanto en participación como en calidad de los autores que concurrieron a hacer las delicias de aficionados y lectores interesados o que se empiezan a adentrar en el género. A los tres directores de este evento, un clásico ya en el calendario cultural avilesino, no les costó nada que un acto de clausura de hora y media de duración pasara casi en un suspiro, con sus comentarios, la entrega de los premios –los serios y los "frikis"– y el anuncio de que el año que viene se celebrará la vigésimo octava edición.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, "la primera ciudadana de la villa", como fue presentada por Ángel de la Calle, destacó que "este año es especial" para la ciudad, porque se ha podido recuperar toda la actividad cultural y festiva, que se prolongará durante el otoño. "Tenemos la vocación y el objetivo de convertirnos en una ciudad interesante no solo para la ciudadanía, que es culta y participativa, sino al turismo inteligente interesado en participar en encuentros culturales y deportivos", señaló Monteserín. "Hemos aprendido durante la pandemia que para ser interesantes tenemos que apoyarnos en la cultura, el conocimiento y la innovación, y ese es un objetivo y un principio que compartimos en esta ciudad", añadió. Y el cómic es parte de esa labor, de ahí que la Sala del Cómic sea un potencial a destacar. Los directores del certamen, Germán Menéndez, Ángel de la Calle y Jorge Iván Argiz, agradecieron la "curiosidad, entusiasmo, ganas, pasión y entrega" de los voluntarios, nombrándolos uno a uno. También la asistencia de los autores, "un grupo bonito, integrado y simpático", además de fundamental porque "sin ellos, esto no va a ningún lado". Aprovecharon la ocasión para repasar el plantel de artistas que desde el pasado día 6 llenaron la ciudad de historias y de color. "Los autores y la calidad son mucho más importantes que el volumen. La cultura tiene un valor en la eternidad", afirmó Jorge Iván Argiz durante la entrega de los premios, saltándose el guion elaborado por Germán Menéndez. Este se entretuvo leyendo la etiqueta de los premios "frikis" de este año: un ventilador de mano, a los que a algunos, y solo a algunos, se les podía incluso poner agua. Los premios serios fueron unicornios, (de peluche, por supuesto).