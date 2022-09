Diez años en el Niemeyer con el cinturón apretado

El cinturón económico de la Fundación del Niemeyer lleva apretando desde hace diez años. Y se nota. El próximo día 28 de marzo sus actuales gestores tienen previsto abonar el último plazo de la deuda que recoge el plan de viabilidad que se acordó en 2012 y que ha determinado el desarrollo de un complejo cultural que nació para, como se puede leer en sus estatutos, convertirlo en "uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado de Asturias".

El final del calendario de pagos es una circunstancia definitoria del proyecto de presupuestos que se está cocinando en la orilla derecha de la ría y cuyo primer boceto se presentó este lunes pasado a los miembros del patronato que preside la consejera de Cultura, Berta Piñán. Este periódico ha procurado de esta responsable política su opinión sobre el porvenir que se avecina tras la amortización de la deuda contraída, pero ha preferido no comentar nada.

La deuda.

Durante los primeros años de historia del Centro Niemeyer –desde 2006 y hasta 2012– la Fundación del Niemeyer contrajo una deuda de 3.490.710 euros. De ellos, 1,6 millones correspondían a las deudas que el anterior equipo gestor –el liderado por el ahora dramaturgo Natalio Grueso– había contraído con 120 proveedores (créditos ordinarios, contra la masa y privilegiados). Se solventaron en los primeros cinco años de vigencia del plan de viabilidad. El resto de la deuda (créditos subordinados) fueron 600.000 euros de un crédito que había concedido Cajastur (hoy Unicaja) y 1,2 millones generados por las revocaciones de las subvenciones que había concedido el Principado y que tenían que ser devueltas por no haber sido justificadas de manera adecuada.

Un agujero en las cuentas.

En la sentencia que dictó la sección tercera de la Audiencia Provincial en junio de 2020 se puede leer que la Fundación contrató a una consultoría en el segundo semestre de 2012 "para revisión de las cuentas del 2011 y la formulación de las cuentas de 2012". El técnico que dirigió el equipo encargado de realizar esta tarea declaró durante el juicio a los gestores que la contabilidad de 2011 "no permitía conocer la situación real de la Fundación Niemeyer, tratándose no sólo de errores formales, sino también de fondo y de contenido". La presidenta de la entidad entonces, la socialista Ana González (ahora, alcaldesa de Gijón), declaró a la sala que cuando accedió al cargo de consejera de Cultura (el mismo que detenta actualmente Berta Piñán) "se encuentra con una situación poco clara en la situación contable de la fundación, en donde no coinciden la información que los responsables le van facilitando con ‘lo que va encontrando y con la contabilidad que le presentan’". Tras todo esto fue que el Principado presentó una denuncia en los juzgados avilesinos. Y allí se abrió la crisis que terminó condenando a parte del equipo gestor de Grueso y al propio Grueso.

La viabilidad.

Antes de llegar al diseño del plan de viabilidad, los responsables del Niemeyer solicitaron la declaración del concurso voluntario del Niemeyer. Eso se hizo de manera efectiva el 16 de julio de 2012. Los movimientos políticos se sucedieron durante ese segundo semestre hasta terminar con la denuncia que se presentó en los juzgados de Avilés por orden de Ana González. De entonces son las declaraciones de Pilar Varela –entonces alcaldesa de Avilés y vicepresidenta del Niemeyer, ahora directora del Servicio de Empleo del Principado–: "Las tres entidades que tuvimos la iniciativa de crear este proyecto seremos responsables y resolveremos la viabilidad". Esas entidades fueron el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria de Avilés.

Los pagos.

El plan de viabilidad se presentó el 30 de enero de 2013 ante el juzgado de lo Mercantil Número 3 de Gijón. Al día siguiente se admitió a trámite. El 15 de febrero el juez evalúa la propuesta y la califica de manera favorable. El 7 de marzo se presentó en la junta de acreedores y lo aprueban. Este paso es el último que precisa el juez para activar el plan. Lo hace finalmente el 27 de marzo de 2013 (de ahí que los pagos de los distintos tramos de la deuda se hagan el día 28 de marzo de cada año).

La salvación de la Fundación.

Las tres administraciones públicas –los socios fundadores– acuerdan el 28 de diciembre de 2012 hacerse cargo del agujero económico "a fin de garantizar la continuidad de la Fundación", como se señala en los distintos balances contables consultados por este periódico. Esto es, poner más dinero en la entidad. Al Ayuntamiento de Avilés le tocan 400.000 euros entre 2012 y 2013. Al Puerto, 400.000 en cuatro años. Al Principado, dos millones entre 2014 y 2020.

Lo que queda.

El próximo 28 de marzo se amortiza la deuda histórica con el pago de los últimos 251.348 euros. El actual director general del Niemeyer cuando se presentó –el 20 de agosto de 2014– declaró que su objetivo principal era llevar "un estricto rigor en la gestión económica y de los recursos del Niemeyer". El 28 de enero de este año 2022 Cuadros explicó que librarse de la deuda no tiene por qué repercutir en un cambio en su política de programación. "La verdadera decisión del pago de la deuda se tomó en el año 2013, cuando se realizó un buen, técnicamente hablando, plan de viabilidad, que permitió asumir estos pagos a través de las aportaciones paulatinas que realizaron los patronos, fundamentalmente, los patronos públicos. Con lo cual, esa cuenta va por un lado y la cuenta de la actividad va por otro lado. No está previsto un incremento significativo de la actividad a partir de que se termine de pagar la deuda". Esto se lo dijo a los periodistas que cubrieron una de las visitas guiadas temporales al Niemeyer que organiza la actual alcaldesa de Avilés –Mariví Monteserín– para los portavoces de los grupos municipales de la oposición.