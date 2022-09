La pandemia de coronavirus borró del paisaje de la Plaza de España al senado popular de Avilés, el que se reunía todos los días laborables en el ágora del Parche para debatir sobre la actualidad local, el que nunca perdía el pulso al acontecer callejero. La vuelta a la normalidad tras la pesadilla de la crisis sanitaria devuelve a su banco a los senadores, que a partir de este lunes se reúnen de nuevo para comentar la actualidad y el devenir de la villa. Es el renacer del "senado" del Parche.

–¿Y por dónde va a empezar el renacer del senado?

–En la primera sesión vamos a acordar el incremento de sueldos.

La sorna y la ironía también están servidos en los análisis del "senado" avilesino, ahora con una treintena de miembros y caras nuevas. El grupo ha ido perdiendo en los últimos años a muchos de los suyos. A Carlos García Suárez (expresidente), Policarpo Álvarez Martínez (exvicepresidente), Eduardo Fernández "Lalo", Andrés Treceño, Pepe Vega, Fernando Menéndez, Ramón Lastra, Armando Benítez, los hermanos Bermejo... Pero el espíritu el grupo se mantiene como en sus inicios, cuando Fernando Flor, uno de los fundadores y ahora presidente de honor, llevó a la extinta televisión local a unos tertulianos que convirtió en senadores, y que pronto dejaron el micro por los debates en la calle. "Tenía mucho éxito. Hablábamos demasiado bien del gobierno municipal y prescindieron de nosotros", relata con ironía Manuel Rubio, presidente del senado y hasta no hace tanto miembro de la ejecutiva de Ciudadanos Avilés.

Los senadores se reactivan con el último cuarto del mandato de Mariví Monteserín, después de dos años y medio de "stand by", y también tienen su temporada de fichajes. Rodolfo Fernández Plazos, "Fito", gallego de Sabugo que jugó en Avilés en sus mejores tiempos, es una de las recientes incorporaciones al equipo de veteranos. "Aquí hice todos estos amigos y me he hecho senador como todos, paseando por El Parche", cuenta el novato.

Los senadores son ahora una treintena, pero en esta recta final del estío son un buen puñado los que se encuentran de vacaciones fuera de la villa y que se irán incorporando poco a poco a las reuniones. El equipo espera estar completo para la comida anual que se cuece para el mes de octubre, una cita en la que el artista Amado González Hevia, "Favila", será proclamado senador de honor. "Es el pintor oficial del senado, nos retrató a todos, le estamos muy agradecidos", argumenta Gregorio del Hoyo, Goyo, el secretario del equipo.

"Realmente fue una contraprestación, hicieron de modelos para mis alumnos hace años, por 2010 o por ahí. Me siento muy honrado y querido porque sé que esto lo hacen con cariño y es un reconocimiento popular, natural", señala "Favila", miembro del senado prácticamente desde sus orígenes. Y mientras informan de sus planes comienza una de sus tertulias.

–¿Que cómo está la villa? Pues muy guapa, aunque hay cosas que no son de recibo, como ese agujero junto al hotel de cinco estrellas.

–Parez mentira que al entrar en Avilés no veas más que plumeros, es una vergüenza.

–La limpieza nótase, la gente que viene marcha encantada. Otra cosa son las gaviotas y las palomas...

–Otra cosa que está muy mal es lo del parque del Muelle. Hay que podar para que haya más luz.

–A ver si una empresa coge de verdad eso de los paseos en barco por la ría, que hubo mucho gente que no pudo ir porque no había sitio.

–Al final Antonio (Sabino) se pierde la foto, tuvo que marchar .

–Llama a Emilio (Menéndez, el tenor), que ya está aquí la fotógrafa.

El senado vuelve a la carga.