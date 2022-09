Cada vez habrá menos baldosas y adoquines en Avilés. El Ayuntamiento aplicará pavimentos continuos en las reurbanizaciones de viales que se vayan acometiendo, siguiendo el ejemplo de los acabados que lucen ya en la calle del Carmen, la plaza de Hermanos Orbón o el parque del Muelle y su entorno. Se trata de una solución que conlleva menores costes de mantenimiento y que favorece especialmente la accesibilidad, puesto que reduce el riesgo de accidentes derivados de la rotura de baldosas y adoquines, defendió el concejal de Movilidad, Pelayo García, en la reunión de la comisión para la eliminación de barreras arquitectónicas celebrada este lunes en el palacio de Valdecarzana.

En el encuentro se realizó un chequeo de las actuaciones impulsadas en el último año para la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios de uso peatonal y edificios y se anunció que está activado el procedimiento administrativo para la modificación del contrato de mantenimiento de la red semafórica para instalar 116 nuevos avisadores acústicos de última tecnología (incorporarán un sistema de activación automática por bluetooth). De esta cifra total, 68 se instalarán en itinerarios solicitados por las asociaciones de personas con discapacidad visual del concejo.

Desde la última reunión de la comisión, celebrada en julio de 2021, el Ayuntamiento ha impulsado 13 actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios de uso peatonal y edificios. La mayoría fueron intervenciones para hacer accesibles pasos de peatones ubicados en diferentes puntos. Pelayo García destacó también "otras actuaciones significativas" para la mejora de la movilidad, como la puesta en servicio del ascensor de la Casa Consistorial, que se suma a la dotación de uno nuevo de mayor capacidad en la Casa de Cultura y a la instalación de puertas de apertura automática en este mismo equipamiento.

En el encuentro también se chequearon las subvenciones de taxis adaptados (en 2021 se concedió una partida total de 21.000 euros que permitió aumentar la flota hasta los cuatro vehículos). A esas ayudas de 9.000 euros por vehículo se suman los 3.000 euros concedidos dentro de la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de tres vehículos adaptados (mil por cada uno), medidas que fueron consensuadas entre el gobierno municipal (PSOE) y el grupo Ciudadanos (C’s).

La formación naranja quiere que el Ayuntamiento se comprometa a ir adaptando de forma gradual los baños en los edificios municipales a las necesidades de las personas ostomizadas, aquellas que viven con una bolsa pegada al abdomen para recolectar sus desechos corporales. "Vivir con la bolsa no es sólo cosa de personas mayores, también afecta a jóvenes y niños, que como es lógico se resisten a encerrarse en casa porque tienen toda la vida por delante, pero que puedan normalizar sus vidas es muy complicado por la falta de baños adaptados. Por eso desde Ciudadanos nos hacemos eco de la demanda de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE), que llevaremos al Pleno del próximo viernes", señaló la concejala Carmen Pérez Soberón, que no participó en la reunión pero pidió a Pelayo García que se hiciera eco de su propuesta. Participaron representantes del resto de la oposición (Cambia Avilés, Partido Popular y Vox) y de las siguientes asociaciones y entidades: Difac, Rey Pelayo, Federación de Personas Sordas de Asturias (Fesopras), Asociación Retina Asturias, ONCE y Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Asturias (Afesa).