"El turismo es una industria creciente y hay que apostar muy fuerte por ella"

Daniel Rodríguez es el presidente de Avilés Club de Empresas, una asociación que engloba a unas 40 empresas multisectoriales relacionadas con el turismo de reuniones. Así, están integradas compañías hoteleras, de transportes, diseño, hostelería... El objetivo es uno: potenciar el sector turístico en la comarca de Avilés, aprovechando su potencial. Rodríguez defiende que es una industria al alza por la que se debe apostar.–Acaba un verano de cifras de récord para el turismo en la comarca.–El año 2019 es con el que se hacen las comparaciones, porque la pandemia y sus consecuencias desvirtuó 2020 y 2021, que no fueron buenos excepto los veranos, porque se dieron condicionantes que nos beneficiaron, como que no se pudiera viajar al extranjero, lo que atrajo a turistas nacionales. En 2022 hemos vuelto a la normalidad prepandemia. Los primeros seis meses no llegaron a ser tan buenos como en 2019, pero el verano ha sido muy fuerte, ya lo había sido el ejercicio pasado y este ha sido de récord.

–Pero el invierno se presenta "duro", según el sector. –La incertidumbre es total. Las noticias nos bombardean con la llegada de una crisis e incluso de una posible recesión. Se mantendrán los salarios, aunque se pierda algo de poder adquisitivo, pero esas noticias puede que empiecen a retraer ya el consumo, y si los precios siguen al alza, el coste de la energía por las nubes y se mantiene la guerra, lo primero que hace la ciudadanía es dejar de viajar. –Han hecho una buena caja este verano. –Los ingresos se mantienen y en determinados periodos, como ha sido este verano, incluso aumentan, pero los beneficios están sufriendo. Los costes están disparados, especialmente los energéticos, que podríamos decir que son un 250% más que en 2019. Eso es una barbaridad. Las facturas se comen los beneficios. –Esta situación obliga a acelerar la desestacionalización. –Desestacionalizar es complejo. Hay informes que apuntan a que el 40% de la población activa tiene vacaciones en agosto, lo que explica también por qué es el mes más caro. El verano siempre va a ser temporada alta. Pero hay otro tipo de clientes que se pueden atraer a Asturias, y en eso es en lo que centramos los esfuerzos. –¿A qué tipo de clientes se refiere? –El clima de Asturias es fantástico. El verano cada vez es más caluroso, pero para nosotros, porque para quienes residen en otras comunidades la temperatura es ideal. Y los inviernos cada vez son más secos y las temperaturas son agradables. Eso hay que saber aprovecharlo. Por ejemplo, en Avilés se trabajan muy bien los eventos deportivos. El Duatlón, por ejemplo, es un elemento desestacionalizador, como los campeonatos de judo, de atletismo, de baloncesto… Esto se hace francamente bien, y hay que potenciarlo más. Las categorías infantiles mueven mucho público, y hay que aprovecharlo. Ahí tenemos un filón. –¿Y los congresos? –No aspiramos a captor macroeventos, porque tenemos cerca Oviedo y Gijón y sería muy difícil. Pero hay actividades de este tipo que sí podemos captar y atraer con los servicios que ofrecemos en la comarca de Avilés. El turismo MICE, por sus siglas en inglés, es una oportunidad. Se está trabajando mucho en ese sentido. Pero no solo eso. El tejido industrial en esta comarca es muy potente, y las empresas realizan reuniones de 30, 50, 60 personas que durante el año tienen una intensa actividad. Los hoteles del centro de Avilés tienen una importante demanda con este turismo corporativo. –Este verano también ha aumentado el número de visitantes extranjeros. –Captar turismo extranjero es el gran reto, y eso supone apostar e invertir. El incremento del número de vuelos y de conexiones internacionales es fundamental, pero hay que consolidar esos destinos y realizar campañas de publicidad en ellos. No podemos quedarnos cortos de miras y pensar que son para que viajemos los asturianos, que también, pero hay que lograr que vengan desde esos países. En Londres vi en una estación de metro un anuncio de promoción turística del Principado y me hizo mucha ilusión. –Pero es difícil competir con otros grandes destinos. –No hay más secreto que destinar recursos económicos y aprovechar todos los medios. El turismo es una industria creciente y se debe apostar muy fuerte por ella. –La alcaldesa, Mariví Monteserín, dijo recientemente que los empresarios también se tienen que esforzar. –No podemos echar la culpa de todo a la Administración. Nosotros también tenemos recursos, como por ejemplo contactar con tour operadores extranjeros. Pero el gran músculo económico lo tiene la Administración, que en realidad somos todos, también las empresas, que pagamos nuestros impuestos. En Europa somos 400 millones de habitantes, y hay que atraer a los turistas extranjeros y nos tenemos que preparar para ello. Por ejemplo, habrá que hablar inglés y poner las cartas en restauración y hostelería en inglés. –¿Y si se consigue que lleguen muchos turistas pero no hay quién los atienda? Este verano el sector no encontraba personal. –Hay que ir pensando que todo el mundo debe trabajar en las mejores condiciones posibles. Se deben buscar modelos convenientes para ambas partes. Hay que hablar de condiciones salariales, de horarios, de descansos… pero también de que necesitamos personal cada vez más cualificado, con mayor formación y que sea continuada. El turismo es una gran industria que cada vez tiene más peso en la economía, y eso requiere esa búsqueda de condiciones favorables para todos. –Se habla continuamente del "turismo inteligente", pero el sector sigue reclamando un Observatorio de Turismo. –El llamado turismo inteligente pone el foco en analizar lo que demanda cada cliente, porque todos son diferentes. Se trata de saber de dónde vienen quienes nos visitan, por qué nos eligen, qué buscan y personalizar la oferta. Lo que no se mide, no existe y, por tanto, no se puede mejorar. Se echa de menos tener esos datos turísticos globales y desagregados. Lo más parecido es el INE, pero se sabe poco más que la procedencia. –¿Se hace lo suficiente en la comarca para atraer turistas? –La comarca tiene un enorme potencial turístico por desarrollar. El turismo es una industria creciente. Es evidente que se están haciendo muchas cosas, porque si no, no creceríamos. Asturias es una marca reconocida y con prestigio a nivel nacional, y es necesario que Avilés apueste por seguir creciendo y mantener el puesto que le corresponde. –¿Se aprovecha lo suficiente el Centro Niemeyer? –El Niemeyer es un elemento diferencial con el que cuenta esta ciudad y esta comarca y tiene potencial de desarrollo para ser el eje sobre el que pivoten los grandes eventos y actos de Avilés.