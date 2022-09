"El periodista debe ser como el ojo que ve y advierte a la ciudadanía de los peligros a los que se enfrenta"

Santiago Giraldo, profesor e investigador que coordina el grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, participa esta tarde (19.00 horas) junto a Elena M. Chorén, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, en el ciclo “Conversa2 " con el que la Universidad de Oviedo estrena el curso lectivo en su sede de Avilés, en la calle de La Ferrería. Especializado en comunicación digital, comunicación educativa y el uso de las tecnologías de la información para la promoción de la participación ciudadana, Giraldo es autor de diferentes libros de investigación y reportajes periodísticos.

–El periodismo lleva algo más de tres lustros en el "basurero", como usted cita en el artículo "Redes sociales y periodismo". ¿Dónde está la puerta de salida para abandonar ese "basurero" online?

–Para mí la puerta de salida para el periodismo en este caso es dejar de usar las redes sociales. Los medios de comunicación estaban en lugares que se identificaban con unos procedimientos y procesos adecuados para construir información y para verificarla, y cuando jugamos en el mismo terreno en ese basurero nos confundimos. Allí los medios perdemos porque los otros no juegan con nuestras reglas. Entonces la puerta de salida radical es dejar de utilizar las redes sociales y construir una comunidad propia.

–¿A qué se refiere?

–Varios medios no es que hayan dejado de usar las redes, pero han construido alternativas diferentes para crear comunidades de usuarios ligadas a la calidad del producto. Volver a la calidad sería la respuesta al radicalismo: yo dejo la red porque mi producto es tan bueno que sé que van a venir y voy a construir una comunidad de usuarios que me va a permitir, incluso, cobrar por el contenido. Creo que es una salida interesante que debemos retomar tanto como periodistas, como medios y como mundo universitario para devolverle la credibilidad al medio y para recibir más ingresos para pagar mejor a los profesionales.

–Pero si el periodista debe estar donde está la gente: ¿por qué no en las redes sociales?

–Si la gente está en las criptomonedas, como suele pasar ahora, o si está en una locura colectiva, el periodista tiene que ser crítico. El periodista debe contar las cosas para que la gente pueda reaccionar. Siempre debe ser como el ojo que ve y advierte a la ciudadanía de los peligros a los que se enfrenta, y si vemos que las redes sociales son un peligro para la información creo que no se debería estar allí. En todos los estudios que hemos hecho sobre todo en jóvenes se ha demostrado que las redes son nocivas. ¿Acaso el periodismo haría apología del alcoholismo o de la adicción a las drogas? Creo que no por más que la gente consuma alcohol o tabaco. Por tanto, si hay algo malo y está demostrado como algo nocivo, el periodista debería alejarse. Por eso no debería estar en las redes sociales a pesar de que el 50% de la gente en el mundo está conectado a ellas.

–El buen periodismo nunca es instantáneo...

–Me costaría verlo. Creo que un periodismo que no se contrasta es simplemente una retransmisión de la realidad, y eso no es el periodismo ¿Se puede hacer instantáneo? Yo creo que no se puede hacer porque requiere de un proceso, por eso el periodista es fundamental. Ante una avalancha de información como la que vivimos ahora, la labor actual es fundamental y se necesita un proceso para que sea un periodismo de calidad. El tener un consejo editorial, unos compañeros que hagan edición para la corrección de errores, un editor que verifique que se ha cumplido con rigor el manejo de fuentes, una corrección de textos hace que la pieza esté mejor realidad e informe mejor...

–Con lectores de titulares y textos de poco más de 200 caracteres, ¿cómo llevar al lector a esas informaciones pausadas, masticadas…?

–La gente lee lo que das. El caso de la revista 5W o Panenka u otras publicaciones de calidad creo que nos da como una pequeña luz de esperanza. En ningún caso el periódico o los médicos de comunicación escrito han sido muy masivos en la sociedad, han sido de lectura de gente interesada en ellos. Si uno apuesta solo estará abocado al fracaso, pero yo creo que se puede hacer esa reeducación de lo que se puede leer y consumir.

–¿La relación medio-lector aún se puede fortalecer o estos años en el “basurero” de las redes sociales la ha roto?

–Hay que convencer a los jóvenes de que consuman medios de comunicación y nos informen como fuentes. Creo que la relación se puede fortalecer a través de calidad y confianza.

–La buena información, esa información trabajada, con datos, con análisis, contrastada… ¿Debe tener precio también online?

–Si, y creo que todos los medios en España y en el mundo están llegando a esa conclusión: hay que pagar por la buena información. Yo abogaría también por otorgar un sello de calidad a diferentes medios, un especie de estrella Michelín, para que la gente supiera qué medio está avalado por un código ético, por prácticas periodísticas que son rigurosas y adecuadas.

–Le preguntaba por la puerta de salida. ¿Pero está bien marcada la puerta de entrada desde las facultades de Periodismo?

–Tenemos que cambiar como facultades de Periodismo. Nuestros cursos están ligados a la producción de contenidos para redes sociales. ¿Está mal? Yo creo que se tiene que replantear. Es un debate que no se tuvo en su día con el “boom” de redes sociales. En las facultades se apostó por eso y jugamos a enseñar cómo posicionar con contenidos basados en motores de búsqueda y no en la calidad.