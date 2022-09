"El Puerto de Avilés no volverá a los siete millones de toneladas", afirma Abando

"Pensar que el Puerto de Avilés volverá a algún día a los siete millones de toneladas anuales es ilusorio, no va a ser así. Puedo decir que nunca veré los siete millones, es más, ni los seis. Se moverá entre los cinco y los 5,5 millones como mucho", aseveró ayer en la primera conferencia del nuevo curso de Amigos del País Raimundo Abando Tartiere, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Natural de Oviedo pero siempre ligado a Avilés y al sector marítimo, su paso por la presidencia portuaria fue efímera. Diez meses estuvo en el cargo, de junio de 2011 a abril de 2012, cuando presidió el Principado Francisco Álvarez Cascos. Pero vio cosas. "Hubo una época, desde 2003 hasta 2010, en que la Autoridad Portuaria de Avilés era una correa de transmisión del Gobierno de Asturias. No se estudiaban los proyectos, no se hacía un análisis económico de ellos, directamente se recibían órdenes por parte del presidente Vicente Álvarez Areces y se hacían inversiones que probablemente no tenían ningún sentido, ni para el Puerto ni para el Ayuntamiento", apuntó. Puso como ejemplo "Ventastur, la terminal de coches que se pretendió hacer en Venta de Baños, donde se perdieron cientos de miles de euros de manera absurda, o la Zalia, porque es un proyecto concebido para Gijón". "Se tomaron decisiones equivocadas como la no inversión en 2005 de un proyecto interesantísimo, una molienda de clinker por parte de unos valencianos (Cementos del Turia) que no salió adelante por decisiones del propio Tini Areces", añadió.

"Muchísimo dinero" dice Abando Tartiere que se dejó también el Puerto "en la Isla de la Innovación y su faro, que fue el Niemeyer". "Hay gente que piensa que yo estaba en contra del Niemeyer. En absoluto. Pero su gestión fue absolutamente ruinosa y así se demostró con el paso de los años. Hay cosas en las que la Autoridad Portuaria no debería haber entrado", dijo.

A Abando no le dio tiempo a impulsar el desarrollo lúdico del Puerto: "Tenía una ilusión tremenda en poner un restaurante y un bar en el faro, dos cafeterías en el paseo de la ría, en impulsar el aprovechamiento de todos los faros que pertenecen a la Autoridad Portuaria. La villa siempre vivió a espaldas de su ría y hay que atraer la ría a la ciudad".

Sobre la capitalidad pesquera, el expresidente portuario advierte que Avilés está perdiendo fuerza respecto a Gijón y ve "obvia" la expansión por la margen derecha en marcha para atender la demanda del Grupo Daniel Alonso. "Es el cliente que el Puerto va a tener ahí, ya es su segundo cliente más importante. Pero no tendrá otro cliente más en la margen derecha", sentenció Raimundo Abando en el Palacio de Valdecarzana.