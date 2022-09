Los socorristas gozoniegos alzan la voz: "Trabajamos horas de más sin retribución"

Los socorristas que han trabajado este verano en la seguridad de las playas de Gozón consideran que el Ayuntamiento vulnera sus derechos como funcionarios interinos que son y por eso han solicitado por registro una serie de mejoras que pasan, entre otros asuntos, por mejoras salariales, sobre todo en lo respectivo al pago de las horas extras.

"No se nos ha actualizado el valor de la hora extraordinaria desde 2018, no se nos retribuye por trabajar domingos y festivos, se nos hace trabajar de más sin ninguna retribución y no se cumple el resto de derecho asignados al resto de funcionarios; por eso reclamamos los atrasos no percibidos", resumen los profesionales en un escrito avalado por veintiséis firmas. Los profesionales de salvamento van a más y piden modificar el reglamento de salvamento ya que "no relata el descanso legítimo ni establece el calendario laboral".

Los socorristas piden además una reunión de la mesa de negociación municipal. Para ese encuentro reclaman establecer un horario regulado para el funcionariado socorrista así como una mejora en el complemento de destino, una valoración del puesto de trabajo en la que se designe un complemento específico "adecuado" además del pago de retribuciones pendientes "y un aumento en el número de días de servicio, ya que ha sido mermado durante la pandemia".

Los socorristas han recibido el apoyo de varios sindicatos y han remitido sus quejas al comité de seguridad y salud por algunas carencias en el servicio así como a la junta de personal municipal con el fin de conseguir mejoras en el servicio.