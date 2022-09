"Avilés está en un sitio privilegiado que se puede aprovechar académicamente en verano"

Luz Mar González Arias, profesora titular en el departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, asumió en enero de este año la dirección del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés. Avilesina de Llano Ponte, surfera, investigadora apasionada, González Arias proyecta un otoño lleno de novedades en el centro de la calle de La Ferrería.

–Comienza el curso lectivo. ¿Qué proyectos tiene entre manos para el centro universitario de Avilés?

–La programación de otoño la presentaremos en breve y consta de tres partes: dos ciclos y un programa. Está el ciclo que inauguramos esta semana pasada con la sesión sobre redes sociales, comunicación y periodismo: "Conversa2". Luego está en el ciclo "Transfer" y un programa que se llama "Masterclass_Uniovicreativa".

–Uno a uno: "Conversa2"

–El ciclo "Conversa2" consiste en poner a conversar a dos personas sobre un tema en concreto que sea de importancia para la trayectoria profesional, académica o investigadora ambos, pero desde perspectivas diferentes. Yo soy una gran defensora de la interdisciplinaridad. Creo mucho en generar espacios intermedios entre disciplinas para conseguir conversaciones más amplias, más inclusivas.

–¿Y "Transfer"?

–Participó Sandra Rebok, de la Universidad de California, a primeros de mes. Este ciclo consiste en ofrecer charlas de carácter divulgativo también de especialistas de la universidad de Oviedo o internacionales, como Rebok, sobre temas que yo, como programadora, considero que son de interés no solo para la comunidad académica sino para la ciudadanía en general porque Centro de Servicios Universitarios es una casa con las puertas abiertas para todo el mundo.

–"Masterclass_UnioviCreativa" es un programa nuevo

–Así es y tengo mucha ilusión porque creo firmemente que la Universidad tiene que ser un sitio no solo donde se investigue y se genere conocimiento, que nuestra razón de ser, sino también un lugar donde se cree. Esta es una asignatura pendiente de la Universidad española en general: hay poca creatividad y más generación de conocimiento y transferencia, que está muy bien, pero es fundamental que se motive a los estudiantes y a la ciudadanía en general. Este programa traerá en otoño y primavera a personas de cualquier ámbito de la creación, literatura o cualquier arte, primero para tener un encuentro abierto con el público y, al día siguiente, ofrecer una masterclass de creación en su ámbito.

–¿Algún nombre?

–Para la masterclass de este otoño vendrá Bárbara Blasco, escritora valenciana del año 1972 que ganó el premio premio Tusquets en 2020 por "Dicen los síntomas". Tengo mucha ilusión porque sea ella quien abra este programa.

–¿Más novedades?

–Vamos a tener una colaboración con la Factoría Cultural para la Noche Negra que ya iniciamos en la Noche Blanca con la exposición y actividades en torno a Soledad Córdoba. Queremos fomentar el escaparate que da a la calle de la Ferrería como espacio expositivo, así como el pequeño espacio que tenemos en la planta baja en la medida de las posibilidades que tiene este centro que no es un museo ni una sala de arte. Pero sí me resulta particularmente interesante aprovechar las posibilidades que tiene y participar en itinerarios artísticos, generar sinergias con los espacios expositivos de la ciudad, Niemeyer, Factoría, Casa de Cultura, CMAE… También me gustaría apoyar a artistas cercanos que puedan tener su espacio aquí. Todo esto poco a poco y abriendo el camino.

–Todo esto más allá de la Noche Negra, entiendo

–Sí, por un lado están las colaboraciones con la Factoría en la Noche Negra y la Noche Blanca. Pero además queremos tener un espacio expositivo para el tema plástico y visual y generar sinergias. Avilés tiene una vida cultural muy sólida y hay muchos espacios culturales fuertes y sólidos. La intención del CSU es que sea la representación de la Universidad de Oviedo en Avilés, pero también queremos implicarnos en el entramado cultural de la ciudad. Yo soy de Avilés, conozco bien la plaza, y creo mucho en ese tipo de relaciones.

–Este centro ya ha cumplido 16 años, ¿hay actividad universitaria como tal?

–Además de la programación que estamos iniciando ahora propia del CSU se mueven los cursos de PUMUO, con un perfil de alumno muy interesante, con un nivel cultural alto. Estos cursos tienen solera propia. Y las aulas, y cursos, de extensión universitaria. Se están ofertando aulas de idiomas de la Casa de las Lenguas, que en este caso dependen de la matrícula, pero vamos a intentar que salgan. Es decir, el CSU es parte de la extensión universitaria. Uno de los retos que nos planteamos, y uno de los sueños, es que cada vez haya más presencia de la Universidad en el centro y generar más contenidos.

–¿Considera posible que Avilés tenga un campus universitario?

–La forma que nosotros entendemos la Universidad es un todo orgánico. La distancia entre Avilés y Oviedo no es mucha, ni entre Oviedo o Gijón. La distancia entre distintas sedes o campus son pequeñas. Puede parecer que en Avilés tenemos algo menor, pero es una percepción más que una realidad. Las estructuras van fluyendo, van cambiando, quién sabe qué nos deparará el futuro, pero yo creo que debemos estar muy contentos con lo que tenemos con el CSU porque realmente se mueven muchas actividades y esperamos crecer.

–En su momento se avanzó la posibilidad de ampliar el centro, ¿considera esta actuación necesaria a día de hoy?

–Ahora mismo no hay nada previsto que yo sepa, pero es una pregunta relevante. Es cierto que las dimensiones del centro son las que son y que si salen todas las actividades que se están ofertando, y ahora mismo pendientes de matrícula, es posible que tengamos que buscar sedes complementarias en Avilés porque el CSU se quedaría pequeño. Yo tengo en mente la programación de primavera y si todo sale adelante se quedará pequeño.

–Este año los cursos de verano quedaron reducidos a la nada en Avilés

–El formato de los cursos de verano es un formato que desde que yo era estudiante hasta ahora ha ido bajando por distintas razones. En nuestra universidad se ofertaron unos quince cursos para toda Asturias. No obstante, por extraño que pueda parecer, ya estamos trabajando en la programación del curso que viene y ya tengo una serie de propuestas en la cabeza porque Avilés y verano van un poco de la mano. Estamos en una localización para la Universidad de Oviedo muy privilegiada, al lado de la costa. Estamos en un sitio privilegiado para cursos de verano que se puede aprovechar también académicamente. Ahora no puedo adelantar porque son ideas sin formar, pero habrá cursos de verano en Avilés. Podría suceder un tsunami, una nueva pandemia, pero ya estamos trabajando en la programación para el verano del curso que viene.

–Cambiando de tercio: dirige el grupo de investigación HEAL, dedicado a las Humanidades Médicas y Medioambientales en la Universidad de Oviedo, y es la investigadora principal del proyecto “END: La enfermedad en la era de la extinción”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del marco I+D+i, desde el que analiza las respuestas literarias a la covid 19. ¿Qué son las humanidades médicas?

–Es un campo de investigación multidisciplinar, además con una interdisciplinaridad real porque se ponen en contacto campos del saber tradicionalmente separados. Lo que se persigue es estudiar cuestiones biosanitarias, es decir, patologías mentales o físicas diversas desde perspectivas humanísticas: la literatura, la expresión artística… Con lo cual ofrecemos una visión complementaria, no necesariamente contradictoria, a la información científica sobre esas patologías. Por ejemplo, la covid no dejó como lección que un virus no es solo un virus. Hay toda una dimensión social que tiene ese virus, desde cómo se metaforiza, en este caso se abusó mucho de la metáfora bélica, hasta cómo la comunidad artística reacciona, qué escribe. Hay unos paisajes emocionales que la rama científica no puede atender porque tiene que estar a otros asuntos. Estudiamos la representación artística, la dimensión histórica, la representación literaria de distintas patologías, mentales y físicas, también no humanas, porque también se trabaja en relación al miedo ambiente, y cómo eso se ofrece como una visión complementaria a la visión médica. Genera esos espacios intermedios de los que hablábamos al comienzo.