Los nuevos directores ensayan en Avilés

Los directores clásicos españoles hicieron grande al teatro Palacio Valdés, que este año celebra los primeros treinta años de su reapertura o lo que es lo mismo: del inicio de su segunda vida. El coliseo avilesino, con esos mimbres forjados sobre cimientos tan poderosos como los que colocaron tipos como Miguel Narros o Mario Gas, contribuyó después a hacer grandes a directores que comenzaban a serlo no hace ni veinte años y que ahora se han hecho imprescindibles en todas las carteleras: Sergio Peris-Mencheta, David Serrano o Miguel del Arco son tres de los más talentudos.

Este último, Del Arco, uno de los fundadores de la compañía "Kamikaze", explica: "Avilés está muy cerca de mi corazón porque allí vive mi hermano Carlos que decidió quedarse tras la restauración del teatro para la que fue contratado. Después mi relación personal con Antonio Ripoll, responsable en gran parte de todo lo bueno que ha pasado en ese teatro y de que yo lo sienta como la sede asturiana de ‘Kamikaze’. Siempre tengo la sensación cuando vuelvo al Palacio Valdés de que juego en casa".

Y estas palabras tienen importancia sideral porque Miguel del Arco estrenó tres veces en Avilés: "Misántropo" (octubre de 2013), "Ilusiones" (abril de 2018) y "Jauría" (enero de 2019). Pero pasó por Avilés con "La función por hacer", con "Veraneantes", con "Juicio a una zorra", con "La violación de Lucrecia"… La primera de ellas, en agosto de 2010, un montaje que nació en el circuito alternativo de Madrid y que el tiempo consolidó en la primera división teatral. "Veraneantes" fue el montaje de sus primeros reconocimientos –aunque sólo fuera por los "Max"– y "Juicio a una zorra", que se representó en los Canapés en agosto de 2012, porque colocó a Carmen Machi en el cielo de las grandes intérpretes. Allí ya estaba Nuria Espert cuando aceptó que un joven Del Arco dirigiera el poema shakespeareano que cuenta el final de Tarquino, el último rey de Roma. Pero esto fue sólo el prólogo para lo que tenía que venir: la gestión de un teatro propio (El Pavón), el premio Nacional de Teatro para él y sus socios "kamikazes". Y, sobre todo, "Jauría".

La noche del 25 de enero de 2019 fue una de las más llenas de teatro de la historia del Palacio Valdés. Los responsables culturales avilesinos programaron entonces una sesión continua de artes escénicas: dos estrenos nacionales consecutivos, dos muestras de teatro documento firmadas por Jordi Casanovas centradas en la violencia más salvaje, más real y menos ficticia de todas. Empezó "Port-Arthur" y, a continuación, aprovechando la misma escenografía movible y el mismo equipo de iluminación (de Juan Gómez Cornejo), vino "Jauría".

El primero de los dos dramas lo dirigió David Serrano y se centraba en Martin Bryant, el asesino en serie de Tasmania al que dio vida un mayúsculo Adrián Lastra sentado en una silla de ruedas, con las manos esposadas, pero aterrorizando con la frialdad más congelada. El teatro no sólo es espejo de verdad porque también puede ser la verdad entera.

David Serrano, precisamente, es otro de los directores de escena que nació, creció y se multiplicó sobre las tablas del Palacio Valdés. Y es que, estrenó en Avilés casi todo lo suyo: "La Venus de las pieles", de David Yves, en marzo de 2014; "Lluvia constante", de Keith Huff, en octubre del mismo año; "Buena gente", de David Lindsay-Abaire, en enero de 2015; "Cartas de amor", de A.R. Gurney, en agosto de 2016; "Los universos paralelos", de David Lindsay-Abaire, en marzo de 2017; "Los hijos", de Lucy Kirkwood, en octubre de 2019 y, la última vez, "El hombre almohada", de Martin Mac Donagh, que se estrenó en 2021.

Serrano se inició como guionista de éxito – "El otro lado de la cama"– y tiene en su haber musicales tan conspicuos como "Hoy no me puedo levantar", "Billy Elliot" y, últimamente, "Grease" y "Matilda". "Fue raro estrenar en el teatro Español de Madrid. De las ocho obras que he dirigido, siete las estrené en Avilés", contó a LA NUEVA ESPAÑA pocos días antes del estreno de "El hombre almohada". Hablaba de "Los asquerosos", un trabajo anterior que le habían encargado, pero que no se vio en Avilés.

Juan Carlos Rubio es uno de los directores de escena más prolíficos y heterogéneos del momento y, sin embargo, la relación de Rubio con Avilés tiene mucho que ver con David Mamet. Ha estrenado en elPalacio Valdés dos veces al maestro norteamericano. La primera vez fue "Razas", en diciembre de 2010. Ocho años después, en noviembre de 2018, repitió con "La culpa", donde salían Pepón Nieto y Magüi Mira. Hubo un tercer Mamet avilesino: "Muñeca de porcelana", pero este despidió su gira en el Palacio Valdés en junio de aquel mismo 2018. Rubio anda ahora con "Trigo sucio", su cuarto Mamet, pero anda con muchas cosas más.

Sergio Peris-Mencheta es otro de los directores imprescindibles de la escena española actuales que los avilesinos han visto hacerse imprescindibles desde sus comienzos. Aunque sólo sea por el estreno nacional en el Palacio Valdés de una obra maestra: "Lehman Trilogy", de Stefano Massini, siglo y medio de una familia de plutócratas sobre las tablas, un espectáculo genial de amor por el teatro: seis actores y ciento veinte personajes en vivo y en directo. Fue en agosto de 2018.

Pero hubo más: en febrero de 2016, estrenó "La puerta de al lado", de Fabrice Roger Lacan, la vuelta a la escena de Pablo Chiapella, el Amador Rivas de "La que se avecina", un actor de largo recorrido que en 2004 había triunfado en Avilés con la versión que hizo "Réplika Teatro" de la novela de Ken Kessey "Alguien voló sobre el nido del cuco". Pero también tiene que estar en la lista "Una noche sin luna", de Juan Diego Botto. Aquella función de enero de 2021 no fue un estreno, pero sí el espectáculo de la temporada en España.

Peris-Mencheta como actor, lo había sido de David Serrano, por ejemplo, en "Lluvia constante", uno de los estrenos avilesinos del creador de "Días de fútbol". Y es que el teatro contemporáneo español vive y bebe de vasos concomitantes de talento descomunal. Peris-Mencheta, por ejemplo, fue Marco Antonio en un "Julio César", de Paco Azorín, que protagonizó en el Niemeyer, en junio de 2014, uno de esos directores clásicos que han dado forma redonda a la escena española y también al Palacio Valdés: Mario Gas.