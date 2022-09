La factura de la luz en nueve edificios culturales se encarece un 60 por ciento

La junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) aprobó ayer, en sesión extraordinaria, los pliegos, el gasto e el inicio del procedimiento para la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica a los edificios municipales cuya gestión le compete durante para los próximos dos años, hasta 2024. El alcance del contrato se extiende a nueve suministros de energía eléctrica y el número de kilovatio/ hora a suministrar estará subordinado a las necesidades y demanda de la FMC durante el plazo de duración del contrato, que afecta al teatro Palacio Valdés, la Factoría, la Casa de Cultura o el Conservatorio. Esto, traducido a números, significa que el presupuesto base de licitación de este contrato es de 398.339,76 euros, un sesenta por ciento más que el presupuesto base de licitación del contrato anterior (para el periodo 2019-2021), que fue de 248.485,31 euros a causa de la subida de precios.

Similar incremento (62,78 por ciento) registra el valor estimado del contrato: de 397.807,12 euros para el contrato a licitar para el periodo 2022-2024, frente a los 244.378,13 euros € contemplados en los pliegos para el periodo 2019-2021. En ambos importes están incluidas, además del plazo de duración, las eventuales modificaciones que se puedan producir.

Estas posibles modificaciones del contrato afectarán exclusivamente a la cuantía económica del mismo, no al objeto del contrato de suministro, y se deberán a las siguientes razones: posibles incrementos en conceptos no incluidos en el precio de licitación, tales como penalizaciones por exceso de potencia registrada y coste de energía reactiva, posibles variaciones en los importes de los precios de suministro en lo que afecta a la parte regulada de los mismos, a causa de futura normativa dictada por el Gobierno de España, posibles variaciones en los consumos de energía estimados inicialmente, en los diferentes suministros, a causa de modificaciones de horarios, ocupaciones o usos de las instalaciones y equipamientos objeto del contrato y, finalmente, posibles incorporaciones de nuevos suministros a causa de altas de instalaciones o equipamientos no existentes o por incorporación de aquellos que, aun estando en uso, no forman parte del alcance inicial del contrato de suministro en licitación.

Una vez se produzca la licitación del contrato se abrirá un plazo de 30 días naturales para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. La prestación del suministro se iniciará al día siguiente de formalizar el contrato.