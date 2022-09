La obra de Hermanos Orbón, sin autorizar por Patrimonio, vulnera normas del casco histórico

"Las obras en ejecución no están incluidas en el Plan especial de protección del Patrimonio Cultural y catálogo urbanístico de Avilés, ni respetan las características originales o tradicionales del conjunto histórico (Bien de Interés Cultural), modificando los acabados y rasantes actuales de la plaza, ni cuentan con autorización expresa previa de esta consejería". Este es el texto que acompaña el informe remitido el pasado 17 de agosto por la consejería de Cultura del Principado al Ayuntamiento de Avilés y que explica la paralización de las obras en la plaza de abastos Hermanos Orbón. Lo dieron a conocer ayer Sara Retuerto y Juan José Fernández, de Cambia Avilés. Ambos calificaron el informe de "demoledor".

"Estamos ante un hecho grave porque el Ayuntamiento debe preservar el patrimonio cultural. Pero, además, ¿qué ejemplo estamos dando si, en este caso, ni siquiera se había solicitado a la comisión de Patrimonio el preceptivo permiso para realizarlas? Cualquier avilesino debe realizar multitud de gestiones y soportar esperas antes de actuar en un edificio de su propiedad. Y todos sabemos lo que le ocurría a ese vecino si, como ha hecho el Ayuntamiento en Hermanos Orbón, cogiera la calle del medio", sentenció ayer Fernández, quien destacó que esta paralización de las obras por Patrimonio " generará importantes prejuicios económicos".

Recalcaron que la empresa tiene derecho a solicitar indemnización por los gastos ocasionados que afectan a personal, maquinaria o seguro, entre otros conceptos.

Pelayo García, concejal de Diseño Urbano, explicó en la última sesión plenaria que el porcentaje de ejecución es del 80% y que la impresión del pavimento se realizará "en cuatro o cinco días". Fernández urgió entonces la convocatoria de una comisión de urbanismo extraordinaria y monográfica sobre la plaza. Dicha reunión se celebrará este viernes. "Esperemos que esa reunión sirva para despejar muchas dudas y depurar responsabilidades", dijeron los ediles de la confluencia.

El resto de grupos políticos consultados, entre tanto, prefirieron esperar a que se celebre dicha comisión antes de entrar a analizar el alcance de la paralización de las obras en Hermanos Orbón. Salvo Vox. La portavoz de esta agrupación, Arancha Martínez Riola, consideró "inaudito" que se paralicen las obras que llevan todo el verano causando un perjuicio importantísimo no solo a los hortelanos y ambulantes si no a los comerciantes del interior de la plaza".

"Parece que la obra de la plaza es fruto de la improvisación constante. El polvo, los ruidos y las pérdidas de los negocios no justifican para nada los acabados defectuosos y este nuevo parón que no hace si no añadir pérdidas e incertidumbre en los negocios del entorno". Desde el gobierno local descartaron asimismo realizar cualquier tipo de declaración.

Cambia abrió camino. En las obras de la plaza Hermanos Orbón, detenidas a primeros de mes, señalaron anomalías en las columnas, en los días de lluvias charcos por los desniveles del pavimento, canalones que vierten directamente a la calle al estar incompletos o desconectados de los desagües....

Este es el balance que hizo Cambia Avilés (CA) tras un chequeo a la obra: "Sabíamos que se había hecho algo mal, pero no sabíamos la gravedad", precisó Retuerto, quien recalcó que tampoco saben "qué va a pasar ahora, si las obras se tendrán que rehacer parcialmente o qué". Los concejales hablaron de "negligencia" que afecta a comerciantes, hosteleros, vecinos y también a la clientela de la plaza.

Según dijeron días atrás fuentes municipales, unos remates en las bases de las columnas de la céntrica plaza, que han quedado tapadas por el nuevo pavimento, están detrás de estos requerimientos que ha realizado Patrimonio. El extendido de pavimentos continuos ya ha finalizado y falta ahora que el Ayuntamiento defina conjuntamente con Patrimonio cómo serán los remates estéticos finales.

La plaza, sin mercado

El pasado 20 de junio, día de mercado semanal, los puestos ambulantes y los vendedores de productos de la aldea se trasladaron a la que es desde entonces su ubicación, en las inmediaciones del parque del Muelle durante el tiempo que duren las obras de mejora en la plaza de abastos Hermanos Orbón. La previsión es que regresaran a "casa", a la plaza, este otoño.

Las obras en este enclave, con una inversión de unos 350.000 euros, se anunciaron con una duración de cuatro meses. La Plaza Hermanos Orbón es uno de los espacios arquitectónicos más singulares de Avilés. Su perfecta simetría y el hecho de que este espacio esté completamente rodeada de galerías es lo que le da una originalidad impactante.

El próximo lunes los vendedores, alrededor de un centenar, volverán a los alrededores del Muelle. La plaza lleva 13 semanas sin mercado. Habrá puestos en todo el tramo de la calle La Cámara comprendido entre la plaza de La Merced y Doctor Graíño, Rui Pérez y habrá vendedores también en todo el perímetro del parque del Muelle, hasta casi el final de la calle La Muralla (a la altura del restaurante Sal de Vinos, donde estarán de cara a la carretera). Las zabarceras seguirán en el pasillo central del parque.