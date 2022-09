Triguero, tras el plan fallido de reponer arena en Salinas: "Volvemos al inicio"

"Volvemos al inicio del todo, a hace ocho años, y mientras la playa de Salinas sigue perdiendo arena", afirmó ayer la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, después de que la operación de aporte de áridos prevista inicialmente para el arenal no llegara a buen puerto. El Ministerio de Transición Ecológica ha frenado la posibilidad de que un dragado en el que se pretendían extraer 200.000 metros cúbicados de arena en el entorno de la ría del Eo fuera trasladado a la playa castrillonense, pese a ser "compatibles" con el sistema dunar y así remontar la constante pérdida.

"Costas decidió que ese traslado entre comunidades autónomas diferentes no era posible, defienden que existe una incompatibilidad para su traslado cuando, por el contrario, existen ejemplos donde sí se ha ejecutado sin problemas", indicó la regidora castrillonense.

Teniendo en cuenta que, por el momento, no habrá solución para reponer la pérdida paulatina de áridos en el principal arenal castrillonense y visto que el proceso abierto no ha tenido sus frutos, Triguero pide a la Autoridad Portuaria de Avilés que busque las alternativas necesarias para poder recuperar la arena o bien realizar tareas de depurado de áridos para que el problema, al menos, no vaya a más.

"El Puerto de Avilés no puede quedarse de brazos cruzados para que el Ministerio busque solo las alternativas cuando es el responsable parcial de la pérdida de arena por los continuos dragados, eso sí, necesarios para mantener activa el desarrollo industrial", destacó Triguero, quien recordó que ya en 2010 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emitió un informe en el que advertía de la necesidad de reponer arena en Salinas.

Triguero dejó claro que aunque la pérdida de arena no es solo achacable a la Autoridad Portuaria, sin embargo, "tiene como obligación buscar soluciones". "Nosotros, como Ayuntamiento, ya hemos puesto de nuestra parte, por ejemplo, con impedir que se construya la urbanización de Aldergarten en El Espartal", indicó la Alcaldesa. Ese proyecto urbanístico frenado definitivamente en 2020 tuvo que ver también con el deslinde de Costas, ya que los terrenos de la promotora estaban situados en una zona de dominio público marítimo.

En todo este tiempo, según precisó Triguero, el arenal castrillonense ha perdido 90.000 metros cúbicos de áridos. "Si no podemos conseguir esa arena, la playa quedará igual, es más, seguiremos perdiendo", remató.

Tras años de búsqueda de zonas compatibles con los áridos de la playa de Salinas-El Espartal, el proceso vuelve casi al inicio, y ahora será necesaria la modificación de la declaración de impacto ambiental del proyecto de dragado de mantenimiento en el puerto de Avilés.

Tras la reunión del consejo del Puerto celebrada el pasado lunes, la Autoridad Portuaria deberá presentar una memoria descriptiva de la situación, incorporar todos los aspectos estudiados hasta la fecha para intentar la reposición de arena y solicitar esa modificación de la declaración de impacto ambiental. "Tienen que poner las condiciones y revisar el problema de otra manera", concluyó la alcaldesa de Castrillón.