La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de un año de prisión y multa de 1.620 euros para una mujer de 88 años acusada de despreciar a una mujer en el Centro de Salud de Pravia por llevar velo. La vista oral está señalada el lunes, 26 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 10.05 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusad, nacida en 1934, sobre las 12.10 horas del 21 de agosto de 2020, en el Centro de Salud de Pravia, le dijo frases a la denunciante como: "aquí no tenéis que poner el velo; si lo queréis llevar, id a vuestro país, en España solo había cuatro personas y sólo traéis líos, os están amenazando vuestros hombres o maridos para que no os quitéis el velo", añadiendo que no debían ser atendidas en el centro de salud, "moras", así como que no tenían derecho a estar con "esos trapos", tocando ligeramente el velo de la cabeza.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución (discriminación) del artículo 510.2 a) del Código Penal.