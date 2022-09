"No es lo mismo trabajar desde casa que venir a una oficina y tener un espacio dedicado exclusivamente a tu pasión. Y además, sintiendo el apoyo de gente que no te conocía y que cree en tu proyecto". Son palabras de Belén Díaz, de la empresa Pimentón Dulce, las cuales refrenda Daniel Suárez, de To Infinity. "Ese apoyo, esa validación de que tu proyecto es bueno e instalarme en una oficina cambió muchísimo mi negocio".

Es el balance que hacen los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso "Avilés Empresas". Un reconocimiento que les sirvió a ambos para lanzar sus proyectos empresariales desde el Centro de Empresas La Curtidora y que en solo unos días abrirá de nuevo convocatoria para buscar el proyecto ganador de su XIII edición.

El objetivo de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora es incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en Avilés y su asentamiento en el Centro de Empresas.

Este concurso está dirigido a quienes tienen una idea de negocio con potencial para ser llevada a cabo en el concejo avilesino –proyectos en su fase inicial– o iniciativas puestas en marcha a lo largo de este año en Avilés –inicio de actividad posterior al 1 de enero de 2022–. Las candidaturas pueden ser individuales o colectivas.

La idea ganadora disfrutará de un año de alquiler gratuito en una de las oficinas de La Curtidora y el apoyo y asesoramiento personalizado para favorecer la viabilidad del proyecto. También se entregará a la iniciativa premiada una bolsa de viaje para asistir a Transfiere, el duodécimo Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en Málaga en febrero de 2023.

Todos los proyectos serán evaluados en función de su grado de madurez para su puesta en marcha. También se valorará positivamente aquellas ideas que cuenten con un componente innovador, que estén relacionadas con tecnologías disruptivas, proyectos que den respuesta a demandas y necesidades de la ciudad, iniciativas con capacidad para crear empleo y son promovidas por menores de 30 años o mayores de 45.

Para mas información sobre las bases del concurso y presentación de candidaturas (hasta el 15 de noviembre de 2022) consulte en www.curtidora.com

De la impresión 3D a un espacio de bienestar sexual, ganadores de las últimas ediciones.

Daniel Suárez desarrolla un proyecto de impresión 3D: To Infinity. Su iniciativa resultó ser la ganadora en 2020 del concurso "Avilés Empresas" y se instaló en La Curtidora. Dos años después reconoce que su proyecto "ha ido creciendo y también pivotando, y ese tipo de cambios no lo puedes hacer si no es en un local. Además tienes asesoramiento y te acompañan en aquello que necesitas. Recibir este premio ha sido muy positivo en todos los aspectos", desvela.

Los "proyectos cortos", como sus Luces de Loto, le ayudan a mantener la empresa mientras desarrolla iniciativas de largo plazo. Como las relacionadas con la biomedicina –recientemente ha realizado la impresión de piezas en 3D que han sido utilizadas en una operación quirúrgica– o un proyecto social con la ONCE en el que, mediante procesos de Inteligencia Artificial, convierte el arte en dos dimensiones, como cuadros o fotografías, en piezas con volúmenes realistas que permiten a aquellas personas con discapacidad visual interpretar y leer esas obras de arte.

Por su parte Belén Díaz, la última ganadora de "Avilés Empresas", pasó de trabajar desde casa en su tienda online de productos y literatura erótica para adultos a abrir un espacio físico que le permite recibir a aquellas personas que buscan asesoramiento o información para mejorar su salud y bienestar sexual. Pimentón Dulce es una empresa avalada por la Fundación ONCE que colabora también con una sexóloga para crear contenidos de divulgación y educación sexual.

"Ganar este premio me permitió ampliar el negocio y, después de nuestro primer año, hacerlo sostenible. Algo que si no hubiera estado en La Curtidora, me habría llevado mucho más tiempo", destaca. "Además, hacer sinergias con otros emprendedores y que desde Avilés Empresas te ayuden y te apoyen en todo es lo con lo que me quedo de este reconocimiento", concluye.