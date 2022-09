La bilbaína Bego Antón estrena exposición fotográfica este viernes en el Niemeyer

Una combinación de realidad con ficción y de lo fantástico con lo natural inspiran "Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas", la muestra fotográfica que la artista Bego Antón (Bilbao, 1983) estrena este viernes en el Centro Niemeyer.

La bilbaína reúne en esta exposición trabajos de sus últimos cuatro proyectos: "The Gallop" (2021), "Haiek Danak Sorginak" (2017-2021), "Everybody Loves to ChaChaCha" (2015) y "The Earth is Only a Little Dust Under Our Feet" (2013-2018).

Cerca de 80 instantáneas conforman la muestra, que se podrá visitar desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre en la Sala de Fotografía. A través de ellas Antón recopila tradiciones y testimonios de diferentes prácticas y actividades que generan comunidades en torno a sus propios rituales.

Bego Antón se aproxima a la fotografía partiendo de una doble vía: por una parte, a través de una mirada documental y, por otra, haciendo uso de la recreación y la puesta en escena. Con este planteamiento logra que lo fantástico cobre apariencia de natural y genera, así, su propio lenguaje. En él, uno de sus rasgos más notables es la "capacidad para trasladar a su obra la fascinación con la que recoge y recrea las diferentes historias y realidades de la cultura popular, tanto la tradicional como la contemporánea", según asegura Érika Goyarrola, comisaria de la exposición. Kutxa Fundazioa es la entidad que ha producido esta exposición que ahora llega a Avilés.

La inauguración oficial de la exposición “Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas” tendrá lugar en la Sala de Fotografía del Centro Niemeyer este viernes a las 18.00 horas. Las entradas se podrán adquirir a partir del día de la inauguración al precio de 4 euros por persona (3 euros para la entrada reducida para diversos colectivos). El acceso a la inauguración contará con acceso libre y gratuito. Desde la inauguración hasta el 16 de octubre su horario será de lunes a domingo de 11-00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. A partir del 17 de octubre los días de apertura serán de miércoles a domingo, en las mismas franjas horarias. El acceso durante la última hora de apertura en horario de tarde será gratuito todos los días.