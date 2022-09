López Acuña: "Debemos interiorizar la vacuna anual del covid como con la gripe"

"Debemos interiorizar la necesidad de recibir una vacuna al año frente al covid 19, igual que se recibe la de la gripe, como medida de salud pública". Este fue uno de los mensajes lanzados ayer por Daniel López Acuña, epidemiólogo y exalto ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), antes de recibir el premio "Jamón de Plata Negra Grande Covián 2022", distinción que falla la Fundación Grande Covián y que se entrega cada año al cierre de las jornadas que dedica a este alimento la sociedad Gastrónomos del Yumay.

Casi un centenar de personas se dieron cita ayer en la popular sidrería avilesina para acompañar a López Acuña, quien recibió el premio "no tanto en forma individual, como un homenaje a los colegas que con una gran labor callada han venido trabajando en la pandemia y mucho antes en muy distintos asuntos".

El epidemiólogo y divulgador nacido en México, tiene raíces carreñenses por parte de padre y una fuerte vinculación con Avilés. Su trayectoria, y la de su familia, la relató Pepa Sanz, historiadora, cronista oficial de la Villa y amiga personal de la familia. Y destacó de López Acuña, más allá de su formación y su carrera profesional, su "implicación en todo lo que sea ayudar al control de las enfermedades. Nos lo demostró con creces durante la pandemia: no le gusta ser un hombre mediático, pero si es necesario hacerlo para que la gente normal y corriente se entere de lo que hay que hacer ante situaciones de crisis, como ha sido la pandemia, lo hace". Él mismo confesó que desde marzo de 2020, cuando estalló la crisis sanitaria por el covid-19, ha concedido más de 3.000 entrevistas como divulgador.

La mascarilla

Y en ese papel fue en el que ayer, antes de la entrega de los premios, insistió en la necesidad de alentar a la nueva vacunación contra el covid y contra la gripe. Añadió que se siente especialmente preocupado porque en España hay 15 millones de personas que no han recibido la tercera dosis, "y están muy desprotegidas, aun siendo jóvenes. Una vez se concluya la campaña con los mayores, hay que vacunar a todos los que no han recibido la tercera dosis", remarcó.

Daniel López Acuña insistió en su mensaje de seguir usando la mascarilla –él se la quitó solo para comer– en espacios interiores mal ventilados y en aglomeraciones, porque "funciona como barrera". En este sentido, remarcó que "querer suprimirla en el transporte público sería contraproducente, y más en el otoño-invierno, cuando además nos tenemos que proteger de la gripe estacional y del covid. Soy partidario de seguir usando en interiores. Esto no tiene carácter de obligatoriedad, pero si llegamos a tener un repunte importante, deberíamos entender que hay que volver a la mascarilla en interiores porque será lo que más nos proteja".

Tras ejercer una vez más como divulgador, el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, aseguró sentirse "muy honrado" de recibir el premio "Jamón de Plata Negra Grande Covián 2022", que celebra al gran científico español, "que es un pionero en el área de la nutrición y la salud pública, que no solo ha hecho grandes estudios que han demostrado el impacto del colesterol en las enfermedades cardio vasculares, que no solo ha sido el gran adalid de la dieta mediterránea, sino que también supo intervenir en materia de salud pública cuando había necesidades". Y relató cuando en la Guerra Civil, se nombró a Grande Covián subdirector del Instituto de Higiene y Alimentación e inició su lucha particular contra la desnutrición. "Cuando se tiene una figura así, que es la que inspira este premio, es un honor poderlo recibir, y que se destaca sobre todo es el valor de la epidemiología y la salud pública", afirmó.