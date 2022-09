Los perros pueden estar sueltos en las zonas verdes si no molestan a transeúntes

Los perros pueden estar sueltos en las zonas verdes de Avilés, siempre y cuando no molesten a los viandantes, y sus propietarios podrán tenerlos en su regazo en terrazas de hostelería mientras consumen un café o un refresco, pero en ningún caso si hay comida sobre la mesa.

Estas son las aclaraciones que realizó sobre la nueva ordenanza de animales el concejal de Participación Ciudadana, Jorge Luis Suárez, tras la reunión que mantuvo este miércoles con representantes de Avilés Plataforma Canina (Aplacan), recién creada. "Lo que dice la normativa es que los perros no pueden estar en parques infantiles, zonas deportivas y de fitness. Se pueden soltar los perros en los espacios verdes cuando no molesten a las personas", subrayó el edil, quien incidió en que "en Avilés hay espacio para todos, para la convivencia entre quienes tierren perro y quienes no".

"Bastante satisfechos" salieron del encuentro los representantes de Aplacan, que pidieron a Jorge Luis Suárez la creación de una comisión para el desarrollo de la ordenanza y el análisis de posibles ubicaciones de parques caninos más allá de los ya comprometidos (cinco a corto plazo en La Magdalena, Valgranda, Versalles y el paseo de la ría).

El edil del gobierno local se comprometió a la puesta en marcha de un observatorio por el bienestar animal. Formarán parte de ella asociaciones, entidades, profesionales del sector y técnicos y tendrá entre sus cometidos desarrollar y precisar todas aquellas cuestiones de la normativa que han quedado abiertas, como la distancia que tiene que darse entre un perro suelto y un transeúnte en las zonas verdes para una correcta convivencia.

"Seguiremos fiscalizando la intervención municipal. El ambiente ha sido conciliador y estamos contentos con la respuesta", apuntó Xosé Francés Rodríguez, de Aplacan, colectivo que también pidió habilitar un recinto de esparcimiento para perros en la zona comprendida entre el antiguo matadero, el apeadero de Feve y el acceso a Avilés por la autopista, ahora "una zona de floración de carrizos de la pampa". En esos terrenos, propiedad del Adif, está prevista la construcción de la futura estación intermodal.

También hubo tiempo en la reunión para hablar del futuro albergue de animales comarcal. Las gestiones siguen su curso con los trámites con el Principado para que Tragsa puede acometer la obra y para que la administración regional financie el vial de acceso, entre otras cuestiones.